Garnrollen, Duschkabinen, Reihenhäuser oder Leuchttürme: Seit 25 Jahren bereichert eine Tuttlinger Frauengruppe mit ihrer Kreativität den Fasnetsumzug. Auch am Samstag sind sie wieder dabei - doch in welcher Rolle, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis.

Ein blauer Duschvorhang, befestigt auf einem Reif, eine Duschbrause über dem Kopf und in der Hand eine Badebürste und ein Waschlappen: Als Duschgirls mit dem Schlachtruf „patsch-nass“ traten die Damen im vergangenen Jahr auf.

Die Resonanz auf das ausgefallene Outfit war groß: „Wann darf ich zu dir zum Duschen kommen?“, habe ihnen manch einer zugerufen, erzählt Karin Trommer.

Und da Ministerpräsident Winfried Kretschmann erst einige Monate zuvor seine persönlichen Energiespartipps abgegeben hatte - nämlich mehr zum Waschlappen zu greifen, als zu duschen - war auch genügend Stoff für Witze rund ums Thema Körperhygiene vorhanden.

Als Putzfrau verkleidet einfach mitgelaufen

Die Idee für ihr nächstes Kostüm finden die Frauen meistens schnell. „Man sitzt zusammen und überlegt, manchmal sieht man bei Umzügen auch andere Gruppen und denkt: Ach, das wäre doch auch was“, erzählt Gerlinde Krieger-Schäfer.

Sie war es, die die Gruppe gemeinsam mit Barbara Zschinzsch Ende der 1990er-Jahre ins Leben rief. „Ich wollte schon immer mal in einem Umzug mitlaufen“, erzählt sie.

Jedes Jahr sagen wir, dass das nächste Kostüm einfacher werden muss. Gerlinde Krieger-Schäfer

Beide standen sie als Putzfrauen verkleidet am Rande der Umzugsstrecke, als sie spontan einen Beschluss fassten: Die Duddler Musigg war gerade stimmungsvoll an ihnen vorbeigezogen, als sie sich einfach in die Reihen der Hästräger und Musiker einreihten.

20 Frauen plus Kinder in Spitzenzeiten

„Das hat so Spaß gemacht, dass wir danach im Freundes- und Bekanntenkreis herumgefragt haben, wer Lust hätte, eine eigene Gruppe zu gründen“, berichten die beiden.

Zusagen bekamen sie schnell - und so liefen sie im Jahr 1999 das erste Mal offiziell beim Umzug mit. Die Kostüme: „Junges Gemüse“ alias Karotten, Kartoffeln, Tomaten und Brokkoli. Selbst einen Leiterwagen mit einem Topf Gemüsesuppe hatten sie dabei.

Ein Name für die junge Gruppe war schnell gefunden: „Kichererbsen“, weil es immer so viel zum Lachen gab. In Spitzenzeiten zählte die Gruppe rund 20 Frauen, dazu auch einige Kinder. Auch Mary Sellwig, Uli Kirschnick, Andrea Haeger, Petra Schreiner, Qing Zhauo, Siglinde Pudimat, Annette Volkheimer und Irmgard Bitsch stießen bald dazu.

Auch in Möhringen und Wurmlingen dabei

Bis auf ein Jahr, in dem sie krankheitsbedingt nicht teilnahmen, und den beiden Corona-Jahren, waren sie seitdem bei jedem Tuttlinger Umzug mit dabei. Auch der Umzug in Möhringen am Sonntag und in Wurmlingen am Rosenmontag gehört inzwischen fest zum Programm dazu.

Gelacht wird bei den „Kichererbsen“ stets viel - nicht nur während der Fasnet. Jeder runde Geburtstag wird mit einem gemeinsamen Ausflug gefeiert und zwischen den Herbstmonaten und der nächsten Fasnet gibt es ohnehin regelmäßige Treffen.

Denn: Unzählige Arbeitsstunden stecken in den Kostümen und in den dazu passenden Kopfbedeckungen. Fast alles ist selbst genäht, gebastelt, geklebt. „Jedes Jahr sagen wir, dass das nächste Kostüm einfacher werden muss“, sagt Gerlinde Krieger-Schäfer lachend. „Doch unser Problem ist, dass wir alle 150-prozentig sind und dann doch wieder alles perfekt machen wollen.“

Jeder Faden einzeln angeklebt

Da war zum Beispiel das Jahr, als die „Kichererbsen“ als Garnrollen antraten. Jeder einzelne Faden des Outfits musste einzeln angeklebt werden. Für ihren Auftritt als Reihenhäuser bauten sie mit Hilfe eines Schreiners extra ein leichtes Holzgestell, auf das sie später bemalte Leinen spannten.

„Da waren wir so ausladend, dass wir nicht einmal selber trinken konnten“, schmunzelt Karin Trommer. Und in dem Jahr, in dem sie als Espressokannen auftraten, hatten sie zuerst eine Spezialnähmaschine organisieren müssen. Das Material - silberfarbene Frostabdeckungen für Autoscheiben - war zu dick zum Vernähen gewesen.

Auch in dieser Saison hat sich die Nähgruppe bereits an 16 Nachmittagen zum Nähen getroffen. Was sich die Frauen dieses Mal haben einfallen lassen, bleibt bis zum Tag des Umzugs streng geheim. Karin Trommer verrät nur, dass die Herstellung des Outfits etwas aufwändiger ist: „Dieses Jahr dauert das Kostüm ein bisschen länger.“

Wer die „Kichererbsen“ sehen möchte: Beim Tuttlinger Fasnetsumzug am Samstag, 10. Februar, der um 14 Uhr startet, läuft die Gruppe an Position 27 A. Auch am Sonntag in Möhringen und am Montag in Wurmlingen sind die „Kichererbsen“ beim Umzug mit dabei.