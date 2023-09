Inhaberin hört auf

Andrea Hellmann verkauft „Kleiderpflege“ und wechselt die Branche

Tuttlingen / Lesedauer: 4 min

Natalia Kalinitschenko übernimmt die Tuttlinger Kleiderpflege von Andrea Hellmann. Lange war die Reinigung im Familienbesitz. (Foto: Dorothea Hecht )

Die Reinigung an der Königstraße kennt in Tuttlingen fast jeder. Nun will die Eigentümerin etwas ganz anderes machen – und übergibt ihr Geschäft.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 17:00 Von: Dorothea Hecht