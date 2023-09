Auf dem Parkplatz gibt der Pritschenfahrer sich reuig: „Es ist ja mein eigenes Verschulden“, meint er. Er hatte seinen Gurt nicht angelegt, die Polizei zog ihn deshalb bei einer Kontrolle an der Tuttlinger Karlschule am Dienstagmorgen aus dem Verkehr. Natürlich wisse er, dass es eine Gurtpflicht gebe, sagt der Handwerker. „Aber wenn man schnell zur Baustelle muss, dann vergisst man es schon mal.“

Bundesweit gab es am Dienstag verstärkt Verkehrskontrollen. Unter dem Motto „Sicher.mobil.leben ‐ Rücksicht im Blick“ waren Polizisten und Beamte des Kommunalen Ordnungsdiensts vor allem an Schulen und Kindergärten, aber auch in Wohngebieten unterwegs. Im Herbst, mit längerer Dunkelheit, mahnen die Behörden im Straßenverkehr besonders zur Vorsicht.

Viel Verkehr rund um die Schule

Die Stelle an der Karlschule hatte die Polizei ausgesucht, „weil an der Schule viele Straßen zusammenkommen“, erklärt Einsatzleiterin Sarah Riedmüller. Auf der Neuhauser Straße und der Schützenstraße ist viel Verkehr, hinzu kommen Radfahrer und Fußgänger. Noch vor Schulbeginn sind die Polizisten vor Ort. In der Kurve an der Schützenstraße beobachtet ein Polizist den Verkehr und gibt bei Auffälligkeiten Hinweise an die Kollegen. Diese wiederum halten die Autofahrer an der Einmündung zur Karlschule an.

„Wenn wir erklären, dass hier viele Kinder unterwegs sind, die noch nicht so sicher sind im Straßenverkehr, sind die meisten einsichtig“, sagt Riedmüller. So auch eine Angestellte eines Pflegedienstes. Sie wird angehalten, weil sie während des Fahrens auf ihrem Tablet herumtippt. „Ich ärgere mich ja selber, wenn andere sowas machen“, meint sie. Problem nur: Sie konnte die Adresse eines Patienten einfach nicht finden. „Ich bin schon dreimal rundherum gefahren, da wollte eben schnell schauen.“

Bußgeld tut weh

Erklärungen wie diese hören die Polizisten an diesem Morgen häufiger. „Dann lieber kurz anhalten und in Ruhe schauen“, rät Riedmüller. Bei Tablet und Handy wird’s für die Autofahrer schnell teuer: 100 bis 130 Euro wird an Bußgeld samt Bearbeitungsgebühr fällig. Bei Gurtverstößen ‐ die kamen am häufigsten vor ‐ sind es 30 Euro.

„Es geht aber nicht unbedingt ums das Verwarngeld, sondern vor allem um die Prävention“, erklärt Polizeipressesprecher Marcel Ferraro. Abstand halten, nochmal einen Schulterblick machen ‐ „wir wollen an die Dinge erinnern, die schnell in Vergessenheit geraten“.

Und es sind nicht nur Autofahrer, die sich an diesem Dienstag nicht an die Regeln erinnern: Radfahrer auf dem Gehweg zieht die Polizei ebenfalls aus dem Verkehr.