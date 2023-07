Es ist ein paar Jahre her: Der Tuttlinger Firma Paul Leibinger brach ein wichtiger Lieferant weg. Derjenige, der die Edelstahlgehäuse für ihre Drucker machte. Er konnte mit den Stückzahlen, die Leibinger produzierte, nicht Schritt halten. Was tun, überlegte Geschäftsführerin Christina Leibinger damals mit ihrem Vater Günther Leibinger. Sie probierten Alternativen, waren nicht zufrieden, und fassten schließlich einen Entschluss: „Dann machen wir es eben selbst.“

Lieber selbst machen und wissen, dass es funktioniert. Ist das typisch schwäbisch? „Zumindest typisch Leibinger“, meint Christina Leibinger lachend. Die 41–Jährige führt das Tuttlinger Unternehmen in dritter Generation. Auf eine hohe Fertigungstiefe, wie der Fachbegriff heißt, legt Leibinger wert. Die Gehäuse sind nur ein Beispiel. Bis zu 90 Prozent kommt aus der eigenen Produktion: von der Elektronik über die Tinte bis zur Software.

Dieses Jahr 75 Jahre alt

Die Tuttlinger Paul Leibinger GmbH & Co. KG ist ein Spezialist für industrielle Inkjet–Drucker zur Produktkennzeichnung. Sie werden verwendet, um zum Beispiel ein Mindeshaltbarkeitsdatum auf die Lebensmittelverpackung zu drucken. 2023 wird das Unternehmen 75 Jahre alt. Am 30. Juni wurde groß gefeiert, zu Ehren des Geburtstags des verstorbenen Firmengründers und Namensgebers.

Unter ihm ist Leibinger nach der Gründung 1948 mit der Reparatur und Herstellung von Nummerierwerken groß geworden. Das sind kleine Geräte aus Metall, die an Zahlenschlösser oder Datumsstempel mit rotierenden Ziffern erinnern. Sie werden in Druckmaschinen verwendet, um Banknoten oder Pässe mit Seriennummern zu bedrucken — auch heute noch. Aufträge gibt es laut Leibinger von Banknotendruckereien aus der ganzen Welt, die Sparte ist bis Mitte nächsten Jahres ausgelastet.

Kerngeschäft liegt bei Inkjet

1996 brachte Pauls Sohn und Nachfolger Günther Leibinger den ersten Inkjet–Drucker der Firma auf den Markt. Die ersten Jahre lief das Geschäft noch schleppend, heute sind die Drucker das Kerngeschäft. Sie können kontaktlos, schnell und mit Tinte Kennzeichnungen auf fast alles drucken: Kabel und Autoreifen, aber auch Getränkeflaschen, Holz, Kartons, Kunststoffteile, Eier oder Keramik.

So sehen die Drucker der Firma Leibinger aus. Sie werden zum Beispiel verwendet, um Mindesthaltbarkeitsdaten aufzudrucken. (Foto: Leibinger )

Der Fokus auf die eigene Produktion zahle sich dabei aus, ist Christina Leibinger überzeugt. Nicht nur wegen der Qualität. Als in der Corona–Pandemie und bei Beginn des Ukraine–Kriegs das Material knapp war, konnte die Firma weiter produzieren. Das Lager war voll, das Know–how vor Ort.

Natürlich sei es schwierig, im aktuellen Arbeitsmarkt Mitarbeiter zu finden, sagt Leibinger, „aber diese Probleme hätte ein Zulieferer ja auch“. Outsourcing oder gar die Produktion ins Ausland zu verlagern, sei für sie und ihren Vorgänger deshalb nie eine Option gewesen — zu groß das Risiko, nachher Qualitätseinbußen zu haben.

Unternehmen wächst, auch in China

Der Erfolg gibt ihr wohl recht, das Unternehmen wächst. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat es, 250 arbeiten allein Tuttlingen, 122 von ihnen in der Produktion. Der Umsatz hat sich in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt, inzwischen erzielt die Leibinger Gruppe eine Größenordnung von etwa 100 Millionen Euro.

Das Wachstum war laut Firmenangaben zuletzt immer zweistellig, die Ertragslage überdurchschnittlich gut. Je ein Drittel des Umsatzes macht Leibinger in den USA, Europa und Asien. In China und den USA gibt es eigene Tochtergesellschaften.

Unser Wachstum lief viel über Mund–zu–Mund–Propaganda von Kunden. Christina Leibinger

Momentan ist Durchatmen angesagt in der Firma. Pünktlich zum Jubiläum hat sie ein neues Druckermodell auf den Markt gebracht, fünf Jahre hat die Entwicklung gedauert. Möglichst kosteneffizient, ressourcenschonend und nachhaltig sollte der Drucker sein — das Echo sei sehr gut, sagt Leibinger und freut sich: „Wir haben da wirklich einen neuen Standard gesetzt.“

Erweiterungen an Standorten geplant

Ausruhen könne sie sich auf dem Erfolg aber nicht. Die nächsten Projekte stehen an: Das Tochterunternehmen in Berg in der Oberpfalz, das die Tinte für die Drucker herstellt, soll erweitert werden, das passende Grundstück ist schon gekauft. Auch in Tuttlingen gibt es Pläne, sich an dem Standort an der Daimlerstraße zu vergrößern.

Zudem hat Leibinger viel ins Marketing investiert: „Unser Wachstum lief viel über Mund–zu–Mund–Propaganda von Kunden. Aber wir merken, dass das nicht mehr reicht“, sagt Leibinger.

Finanziert werden sollen die Investitionen in mehrstelliger Millionenhöhe wie schon in den Vorjahren aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote liegt bei 92 Prozent.

Familienbusiness soll in der Familie bleiben

Klar ist für Christina Leibinger: Wo Leibinger drinsteckt, soll auch Leibinger draufstehen. Übernahmeangebote hat sie immer abgelehnt. Das Familienunternehmen gehört ihr, ihrer Schwester Sonja Zobl–Leibinger und ihrem Vater Günther Leibinger.

Er übernahm es 1963 mit gerade mal 18 Jahren nach dem Tod seines Vaters. Christina Leibinger hatte etwas mehr Zeit. Sie war Ende 20, mit einem Master in Financial Economics, als sie 2010 in die Geschäftsleitung einstieg. Ihr Vater ist inzwischen nur noch beratend tätig.

Die Paul Leibinger GmbH an ihrem Standort an der Tuttlinger Daimlerstraße. (Foto: www.drohnen-luftbilder360.de )

„Ich musste mich beweisen und mich durchkämpfen. Als junge Frau, als Tochter des Chefs, war das sicher nicht einfach“, sagt sie rückblickend. Dennoch sei für sie immer klar gewesen, dass sie die Nachfolge antreten würde.

„Eine Herzensangelegenheit“, nennt sie es, und eine Verantwortung der Region und den Mitarbeitern gegenüber. „Es sind hier viel Energie, Fleiß und Kraft der letzten zwei Generationen reingeflossen. Das möchte ich fortführen.“

Nachfolger eventuell in Sicht

Inzwischen habe sie sich ein Team aufgebaut, „auf das ich bauen kann“, sagt sie. Das wichtigste Teammitglied: ihr Mann Jan van het Reve. „Er ist mit in der Geschäftsleitung, wir teilen uns die Aufgaben auf. Das erleichtert vieles, auch familiär.“

Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter, fünf und sieben Jahre alt. Potenzielle Nachfolger? Sie werde ihre Kinder nie zwingen, sagt Leibinger, „aber ja, ich würde mir wünschen, dass eins von ihnen das Unternehmen fortführt“.