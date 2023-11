Wer in Tuttlingen wohnt und den Wasserhahn aufdreht, hat gute Chancen, dass er sich mit Riedgraben-Wasser duscht, die Hände wäscht oder sein Wasserglas füllt. Etwa zwei Drittel der Stadt bekommen ihr Wasser aus heimischen Quellen und das meiste davon wird rund um den Riedgraben gesammelt. Und das soll möglichst lang so bleiben. Deshalb wird derzeit gebaut.

Der Name Riedgraben-Wasser ist vielleicht etwas irreführend. Denn im Riedgraben befindet sich genau das Wasser, das nicht ins Trinkwasser gelangen sollte.

Bach läuft durchs Wasserschutzgebiet

Der Riedgraben verläuft im Tuttlinger Norden an der Papiermühle entlang (in Tuttlingen auch als Gollbächle bekannt) Richtung Nendingen, direkt durchs Wasserschutzgebiet. Im Bach, im Sommer zum Teil nur ein Rinnsal, sammelt sich Oberflächenwasser, manchmal auch Güllereste. Bisher wird der Riedgraben in einer Betonschale am Wasserwerk Riedgraben vorbeigeleitet - also dort, wo in zehn Metern Tiefe in einem Brunnen Trinkwasser gesammelt wird. Allerdings ist die Verschalung alt, undicht und dem Trinkwasser etwas zu nah.

Hier verläuft der alte Riedgraben, rechts vom Zaun durch Wasserschutzgebiet. (Foto: Dorothea Hecht )

Immer wieder wurde das kleine Gerinne bei Hochwasser überschwemmt und dabei können Keime ins Grund- und damit ins Trinkwasser gelangen. Zwar wird die Wasserqualität ständig überwacht und war bisher unbedenklich. Schon seit mehr als zehn Jahren gibt es aber die Idee, den Graben zu verlegen. Nun passiert es endlich: Seit Anfang September wird er einige Meter weiter nördlich neu gebaut.

Lieferschwierigkeiten verzögern Arbeiten

Bisher seien die Arbeiten gut vorangekommen, sagen Sarah Beck vom Tiefbauamt der Stadt Tuttlingen und Dennis Kolb, Bauleiter vom Ingenieurbüro Breinlinger. Eigentlich stünden nur noch etwa sechs Wochen Arbeit an, doch zwei Dinge kamen dem Bauvorhaben dazwischen: Lieferschwierigkeiten der Firma, die die Betonfertigteile für das neue Gerinne baut. Und das Wetter.

Trinkwasserversorgung Wer bekommt welches Wasser in Tuttlingen? Etwas weniger als 60 Prozent von Tuttlingen bekommen Riedgrabenwasser. Dazu gehört der gesamte Bereich nördlich der Donau, aber auch südlich davon geht es weiter bis etwa zum Beginn der Stockacher Straße und zum Krankenhaus. Auch die Möhringer Vorstadt und ein kleiner Teil Möhringens gehören zum Einzugsgebiet. Das Wasser ist sehr kalkhaltig, es liegt bei etwa 16 Grad deutscher Härte. Das Trinkwasser in Tuttlingen kommt aus zwei verschiedenen Quellen und externen Versorgern. (Foto: Stadtwerke Tuttlingen ) Knapp 30 Prozent der Stadt, im Wesentlichen die Wohngebiete Brunnental, Lohmehlen und rund um die Stockacher Straße erhalten Wasser aus der Bodenseewasserversorgung. Da liegt der Härtegrad bei ca. 9. Kleinere Anteile, zwischen sechs und sieben Prozent, beziehen Wasser aus dem Werk Tiefental und vom Zweckverband Unteres Aitrachtal. Tiefental versorgt die Ortsteile Esslingen und einen Großteil von Möhringen. Das Untere Aitrachtal das Wohngebiet Auf Burg in Möhringen.

„Bei dem Hochwasser kann die Baufirma nicht arbeiten“, erklärt Beck. Die Wiesen waren zum Teil komplett überflutet. Im Winter komme Schnee und Frost dazu, voraussichtlich wird erst im Frühjahr wieder richtig gearbeitet. „Aber deshalb haben wir einen großen Puffer bis Herbst 2024 eingeplant“, meint Beck. Dann soll der neue Riedgraben fertig sein.

Und was macht ihn nun besser als den alten? Zum einen das Fassungsvermögen. Mit einem Meter Breite und etwa einem halben Meter Tiefe ist er „fast doppelt so groß wie der alte“, erklärt Kolb. Zum anderen wurden Gummidichtungen verbaut, damit kein Wasser verloren geht. „Und er ist durchgängig oben offen, wir kommen überall ran“, sagt Beck.

Die neue Riedgraben-Verschalung ist aus Betonfertigteilen gebaut. Innen sind die Teile mit Gummi verdichtet. (Foto: Dorothea Hecht )

Ein Stück ist verdolt

Bisher ist das nicht der Fall: Ein Stück des Riedgrabens ist verdolt, fließt also durch ein Rohr - wo sich auch ein Biber schon wohl fühlte und mit Ästen das Rohr verstopfte. Das kann nun nicht mehr so schnell passieren, das kanalartige Gerinne ist durchgängig oben offen. „Und wir dürfen neue Biberbauten entfernen, das haben wir mit den Naturschutzbehörden abgestimmt“, sagt Beck.

Ein Teil des alten Riedgrabens ist, wie hier zu sehen, verdolt. (Foto: Dorothea Hecht )

Wenn der neue Riedgraben fertig ist, soll der alte zum Teil abgebaut werden, damit er sich nicht mehr füllen kann. Das alte Rohr bleibt drin, wird aber gefüllt. „Ausbauen dürfen wir es nicht“, sagt Kolb. Der Eingriff so nah am Wasserwerk wäre zu riskant fürs Trinkwasser.

Alle Notfallszenarien bedacht

Auch für die Bauarbeiten am neuen Gerinne hat es Genehmigungen von zahlreichen Behörden gebraucht, die Vorschriften sind streng und gehen bis ins kleinste Detail - es gibt zum Beispiel einen Notfallplan, falls aus einem Bagger oder einer anderen Baumaschine Öl auslaufen sollte. Auch der lehmhaltige Boden soll möglichst nicht beschädigt werden, weil er als natürlicher Wasserfilter dient. Nur direkt unter dem neuen Kanal durfte ein neues Kiesbett gebaut werden.

Nun stehen noch Arbeiten rund um den Feldweg an der Bleiche an. Unter diesem Weg fließt der Riedgraben durch. Der Bach wird leicht nach Norden umgeleitet und erhält einen neuen Durchlass unter dem Weg mit Anschluss an das neue Betonbett.

Hier fließt der Riedgraben (auch bekannt als Gollbächle) unter dem Feldweg in der Bleiche durch. Das Bachbett soll leicht nach Norden umgeleitet werden. (Foto: Dorothea Hecht )

Richtung Nendingen endet das Betongerinne des Riedgrabens dann in einem Altarm der Donau. Auch der Ausfluss wird neu gestaltet, unter anderem mit Steinen.

Dennis Kolb vom Ingenieurbüro Breinlinger zeigt die Stelle, an der der neue Riedgraben-Kanal in einen Altarm der Donau mündet. (Foto: Dorothea Hecht )

Stadtwerke planen Neubau des Wasserwerks

Etwa eine Million Euro soll die Riedgraben-Verlegung auf 550 Metern Länge die Stadt Tuttlingen kosten. Noch teurer dürfte es in den kommenden Jahren für die Stadtwerke werden. Sie wollen das alte Wasserwerk Riedgraben an einem neuen Standort neu bauen. Noch ist die Finanzierung aber nicht geklärt.

Sollte das Projekt umgesetzt werden, soll auch die Wasseraufbereitung modernisiert werden. Großer Pluspunkt dabei: Das Riedgrabenwasser würde weniger kalkhaltig.