Der Anblick lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aus einer Sauciere läuft braune Soße über den Braten, der allerdings vollständig ohne Fleisch hergestellt worden ist. Was die wenigsten wissen: Bei der Entwicklung des veganen „Fleisches“ ist die Firma Binder aus Tuttlingen beteiligt.

In den Klimaschränken des Unternehmens wird erprobt, welchen Einfluss Mikroorganismen auf den jeweiligen Rohstoff wie Erbsen, Sonnenblumen oder Hafer hat. Dadurch soll das pflanzliche Produkt so entwickelt werden, dass es in Form und Geschmack Wurst und Schnitzel nahe kommt.

Mehr als 800.000 Klimaschränke stehen in Forschungslaboren

Der Nahrungsmittelsektor ist aber nur ein Bereich, in denen Binder-Schränke zu finden sind. Auch in der Forschung und Entwicklung der Pharma- und Biotechnologie-Branche hilft das Tuttlinger Unternehmen mit, neue Produkte - wie den Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac - zu entwickeln oder die Qualität zu sichern. „Mehr als 800.000 Geräte stehen heute weltweit in wissenschaftlichen und industriellen Laboren“, teilt das Unternehmen mit, das in diesem Jahr sein 40. Bestehen gefeiert hat.

Wir haben 1983 mit 13 Mitarbeitern angefangen, heute arbeiten 490 Menschen bei Binder. Unternehmen

Und auf eine erfolgreiche Zeit zurückblickt. Bei der Mitarbeiterzahl sei Binder um das 200fach gewachsen. „Wir haben 1983 mit 13 Mitarbeitern angefangen, heute arbeiten 490 Menschen bei Binder“, erklärt das Unternehmen, das vier Standorte in Deutschland, USA, Hong Kong und China sowie zehn Vertriebsstandorte weltweit besitzt. Damit sei man gut aufgestellt, werde aber weiter konsequent an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.

Firmenumsatz hat sich mehr als verzehnfacht

Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen und der schwachen Wirtschaft sei man mit der Unternehmensentwicklung sehr zufrieden. Das Jahr 2023 dürfte auch mit einem geringen Wachstum abgeschlossen werden.

Empfohlene Artikel Junge Firma greift zu Zwei Tuttlinger Medizintechnikfirmen sind aufgekauft q Tuttlingen

In den vergangenen Jahren waren die Zuwächse im Bereich von mehreren Millionen Euro. Für das Jahr 2022 werden 101,4 Millionen Euro ausgewiesen - nach 92 Millionen Euro im Jahr davor. Insgesamt, das hatte Firmengründer Peter Michael Binder vor wenigen Jahren erklärt, habe sich der Firmenumsatz von der Gründung bis Anfang der 2000er Jahre fast verzehnfacht.

Binder sucht verstärkt international nach Fachkräften

Anders als bei der sich normalisierenden Energie- und Materialversorgung werde die Mitarbeitergewinnung auch in Zukunft schwierig und „ein zentraler Erfolgsfaktor“ sein. „Aufgrund des demographischen Wandels in Deutschland gehen wir nicht davon aus, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt entspannen wird“, heißt es von Binder.

Empfohlene Artikel Erweiterung Aesculap stärkt Tuttlinger Standort und will neue Fabrik bauen q Tuttlingen

Neben der Ausbildung eigener Fachkräfte - aktuell sind zehn Prozent der Binder-Mitarbeiter in der Lehre - gehen die Pläne dahin, verstärkt internationale Talente zu finden. Über Sprachkurse und eine „einheitliche Anlernpraxis“ sollen die ausländischen Fachkräfte auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.