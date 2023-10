VW-Passat-Fahrer gefährdet Mann an Fußgängerüberweg

Ein Passat-Fahrer hat am Freitagmorgen in Tuttlingen einen Mann an einem Fußgängerüberweg gefährdet. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Fußgängerüberweg beim „Poststeg“. Gegen 10.15 Uhr staute sich an der dortigen Einmündung der Verkehr auf der Wilhelmstraße in Richtung Weimarstraße. Einem auf der Wilhelmstraße wartenden Mann in einem VW-Passat ging es nicht schnell genug, er hupte mehrfach. Anschließend fuhr er an einer wartenden Zeugin in ihrem Auto vorbei und bog nach rechts in die Weimarstraße ab. Zur gleichen Zeit überquerte ein rund 60-jähriger Mann den Fußgängerüberweg und musste einen schnellen Schritt machen, um nicht vom VW erfasst zu werden. Der Fußgänger reagierte verärgert in Richtung VW, lief dann aber davon. Danach kam es noch zu Streitgesprächen zwischen Zeugen und dem VW-Fahrer. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem Fußgänger und weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461/941‐0 entgegen.