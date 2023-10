Vortrag zur neurochirurgischen Wirbelsäulenchirurgie

Am Klinikum Landkreis Tuttlingen findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema „Moderne Standards in der neurochirurgischen Wirbelsäulenchirurgie“ statt. Manfred Petrick und Marta Herrero y Calle, Chefärzte der Klinik und Praxis für Neurochirurgie, werden an dem Abend über den Umgang mit konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten an der Wirbelsäule und den aktuellen Stand der Möglichkeiten referieren. Zuhörer können im Anschluss gern ihre Fragen stellen. Der Vortrag findet im Konferenzraum des Klinikums statt. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Meine Gesundheit ‐ Ärzte im Dialog“ bieten Chefärzte und Oberärzte verschiedener Fachabteilungen des Klinikums an insgesamt elf Terminen informative Vorträge mit Wissenswertem zu Krankheitsbildern, deren Vorbeugung und Behandlungsmöglichkeiten, an. Im Anschluss an die Vorträge können die Besucher Fragen stellen und mit den Ärztinnen und Ärzten ins Gespräch kommen.

Die Vorträge sind kostenlos. Sie finden mittwochs um 19 Uhr statt. Die meisten der Vorträge finden im Konferenzraum des Klinikums in Tuttlingen statt. Die Vortragsräume werden jeweils ausgeschildert, Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Eine Anmeldung ist in der Regel nicht erforderlich. Beim Vortrag im Aesculapium wird allerdings um Anmeldung unter [email protected] oder 07461/971608 gebeten.