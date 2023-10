Tuttlingen

Vortrag zur Badischen Revolution am Dienstag

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Die Rufe nach Grundrechten und demokratischer Teilhabe führten in der Mitte des 19. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas zu einem revolutionären Aufbegehren gegen die herrschende Ordnung ‐ so auch hierzulande.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 10:02 Von: sz