Im Klinikum Landkreis Tuttlingen gibt es am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Verletzungen des Schultergelenks und deren Therapie“ statt. Matthias Hauger, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum, wird an dem Abend auf die Punkte Sportverletzungen und Schultergelenksarthrose eingehen. Dabei wird er konservative und operative Behandlungsmethoden sowie den neuesten Stand der Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Zuhörer können im Anschluss Fragen stellen. Der Vortrag findet im Konferenzraum des Klinikums statt. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Termin im Dezember ist der letzte Vortrag der Vortragsreihe 2023. Ende Februar bis Juni 2024 startet das Klinikum erneut eine Vortragreihe mit vielen interessanten Vortragsthemen.

Weitere Informationen: www.klinikum-tut.de/aktuelles