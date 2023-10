Vortrag über Moderne Schmerzmedizin

In der neuen Tonhalle, Bertholdstraße 7, in Villingen Schwenningen findet am Freitag, 13. Oktober ein Medizinvortrag über die „Moderne Schmerzmedizin“ statt.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum und die Story-VS laden zum Gespräch mit der leitende Ärztin Britta Steinbrecher und Sebastian Russo als Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin ein. In ihrem Vortrag informieren sie über mögliche Therapieformen um (chronische) Schmerzen in den Griff zu bekommen.

Das Symptom „Schmerz“ gehört immer noch zu einem der häufigsten Symptome, weswegen Patienten einen Arzt aufsuchen. Es gilt, ein Augenmerk auf die Differenzierung zwischen akuten und chronischen Schmerzen zu legen. Diese unterscheiden sich sich nicht allein durch die Dauer des Vorhandenseins, sondern auch bezüglich der Bedeutung für den Betroffenen und seiner Rolle in der Familie, am Arbeitsplatz und letzten Endes in der Gesellschaft.

Entsprechend verschieden sehen die Therapieansätze dieser beiden Schmerzformen aus und stellen damit unterschiedliche Ansprüche an den Therapeuten. Gerade wenn „Schmerz“ nicht nur als ein Symptom für eine bestimmte Erkrankung auftritt, sondern die „Schmerzerkrankung“ als Hauptdiagnose im Vordergrund steht, ist ein multiprofessionelles Team aus speziell ausgebildeten Ärzten, Pain Nurses, Physio- und Ergotherapeuten, aber auch Psychotherapeuten, sowie Entspannungs-, Bewegungs- und Kunst- oder Musiktherapeuten gefragt, die mit ihrer Expertise dem Patienten zur Seite stehen.

Im Mittelpunkt einer solchen, sogenannten Multimodalen Schmerztherapie steht der Patient als Individuum, mit allem, was ihn ausmacht. Angefangen vom körperlichen Befund, über die Betrachtung seiner familiären und beruflichen Situation, bis hin zu dem, was ihn bewegt, ihm wichtig ist und welche Ziele er im Fokus hat. Diese Therapieformen gelten derzeit als die Methode der Wahl, um chronische Schmerz effektiv und nachhaltig zu behandeln und die Abwärtsspirale, in denen sich die Betroffenen oft befinden, zu beenden.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat am Standort Donaueschingen unter der Leitung der beiden Experten ein solch multimodales Konzept etabliert. Somit besteht die Möglichkeit, solche Schmerzen in zwei-wöchigen stationären Programmen suffizient zu behandeln, um Patienten wieder Lebensqualität zurückzugeben. In dem Vortrag erhalten die Besucher einen intensiven Einblick in diesen Fachbereich.

Beginn des Vortrags ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Der Onlinekartenvorverkauf ist über https://www.story-vs.de/kartenbestellung/ möglich.