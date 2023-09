Vortrag über minimalinvasive Chirurgie

Am Klinikum Landkreis Tuttlingen findet am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema „Minimalinvasive Chirurgie am Klinikum Landkreis Tuttlingen ‐ was bietet die Allgemeinchirurgie und wo liegen die Vorteile?“ statt. Valery Kravtsunov, der seit Juli neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist, wird an dem Abend über die Anwendung dieser OP-Techniken am Klinikum Landkreis Tuttlingen aufklären, Vorteile und Grenzen aufzeigen und zu den behandelten Krankheitsbildern im Rahmen der Allgemein- und Viszeralchirurgie referieren. Der Vortrag findet im Konferenzraum des Klinikums statt. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „Meine Gesundheit ‐ Ärzte im Dialog“. Von September bis Dezember an insgesamt elf Terminen bieten Chefärzte und Oberärzte verschiedener Fachabteilungen des Klinikums der Bevölkerung informative Vorträge mit Wissenswertem zu Krankheitsbildern, deren Vorbeugung und Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss an die Vorträge können die Besucher Fragen stellen und mit den Ärztinnen und Ärzten ins Gespräch kommen.