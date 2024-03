Zuerst ein altes, gewürfeltes Brot und eine gehackte Zwiebel in Öl angeröstet, mit Gemüsebrühe ablöschen und aufgekochen. Die feingehackten Wildkräuter (neun unterschiedliche Sorten) werden kurz mitgekocht. Nun können wahlweise zwei Eigelb und Sahne beigegeben werden. Anschließend wird die Suppe püriert. Man kann die Kräuter auch nur in Gemüsebrühe kurz aufkochen lassen, kleine Brotstücke in Ei anbraten und über die fertige Suppe als Croutons streuen.

Passend dazu sind auch Kartoffeln, Karotten und Sellerie, die vorher gekocht und dann mitpüriert werden.