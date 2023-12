Die Deutsche Post hat Wort gehalten: Die Rückstände bei der Zustellung von Briefen, Karten und Zeitschriften sollte nun zeitnah aufgeholt werden. Was einige Leser dabei erlebten, sorgte erneut für Empörung.

Teilweise mehr als zwei Wochen unterwegs

Reiner Raichle hatte mit seiner E-Mail auf die Probleme aufmerksam gemacht. Gut zwei Wochen waren bei dem Rentner nur Pakete zugestellt worden. Nun, am Mittwoch, 13. Dezember, folgte der Rest: „Uns erreichen heute 19 Sendungen. Und wir sind, wohlgemerkt, ein Zwei-Personen-Haushalt“, schreibt er.

Ein Brief der Kreissparkasse war stolze 16 Tage mit der Post unterwegs, ehe er innerhalb von Tuttlingen an die Raichles zugestellt werden konnte. Genauso ärgerlich wie die liegen gebliebene Geburtstagspost ist ein Schreiben einer Bank mit einem Einmalpasswort: „Die Gültigkeit lief bereits am 7. Dezember ab“, sagt Raichle.

Fristen in den Schreiben waren längst abgelaufen

Dass Briefe und Karten nicht zugestellt werden, ist nicht nur in Tuttlingens Osten ein Problem. Auch aus der Möhringer Vorstadt gibt es Klagen. Bei einer Familie kam am Mittwoch auf einen Schlag ebenfalls ein ganzes Bündel an Schreiben an. Der älteste Stempel war vom 27. November. „Es waren Rechnungen und Amtsschreiben dabei, bei denen die Skonto- oder Antwortfrist schon abgelaufen war“, schreibt der Betroffene.