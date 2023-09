Alles Gute kommt von oben: Anstelle der tieffliegenden Tauben sollen am Samstag nur die besten Wünsche für die Stadt Tuttlingen aus der Luft heruntersegeln. Das ist nur eine Aktion, die sich Vereine und Institutionen für das Stadtfest ausgedacht haben. Am Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 11 Uhr) wird Tuttlingen nämlich wieder zur Partymeile. An einem neuen Ort und mit einem neuen Konzept.

Ortswechsel nach gut 20 Jahren

Eigentlich waren die Feierlichkeiten der Donaustadt fest mit dem Fluss verbunden. Die Baustelle am Rathaussteg macht dies in diesem Jahr aber unmöglich und deshalb ziehen die Feierende nach dreijähriger Pause um: in die Innenstadt. Dort hatten es die Tuttlinger letztmals um die Jahrtausendwende krachen lassen.

Das Stadtfest hat einiges zu bieten, und viele dieser Attraktionen gibt es zum ersten Mal. Stadtsprecher Arno Specht

Den Organisatoren sei es deshalb wichtig gewesen, schreibt Pressesprecher Arno Specht, beim Neustart ein paar besondere Akzente zu setzen. „Zum einen gibt es ein neues Gesamtkonzept, zum anderen viele neue Einzelaktionen und Attraktionen“, erklärt er.

An diesen Orten ist etwas los

Der Mittelpunkt des Stadtfestes ist weiterhin der Marktplatz mit der Hauptbühne. Gefeiert wird aber auch an der Kulturbühne beim Gemeindehaus an der Ecke Gartenstraße/Weimarstraße, in einer Lounge im Galeriehof oder bei der Stadtbibliothek. Dort dürfen sich die Kinder bei XXL–Spielen wie Domino, Mikado oder Jenga nach Herzenslust austoben.

Insgesamt wird es in den Tuttlinger Straßen 53 Stände geben. Die Mehrzahl (28) werden von Vereinen betrieben. Neben 20 gewerblichen Anbietern wird es auch fünf Infostände geben. Unter anderem will die Stadtverwaltung über die Bürgerbeteiligung zur Donauufergestaltung informieren und eine Passantenbefragung über die Innenstadt durchführen. Mit den mehr als 50 Anbietern, erklärt Specht, liege man im Bereich der Vorjahre.

In diesem Jahr, führt der Stadtsprecher aus, gebe es aber deutlich mehr kulturelle Angebote beim Stadtfest. „Sowohl die Bibliothek als auch die Museen, die Galerie und die Stadtkirche sind mitten im Festgeschehen und heißen Besucher herzlich willkommen“, sagt er. Einzelne Höhepunkte des Programms rauszupicken, sei nicht leicht. „Das Stadtfest hat einiges zu bieten, und viele dieser Attraktionen gibt es zum ersten Mal.“

Gleich drei Gewinnspiele werden für Besucher angeboten

So wird es in der Weimarstraße einen Strand geben, die Pyramide am Marktplatz verwandelt sich in eine Bar und die Glücklichen können sich bei drei Gewinnspielen — dem Stadtfest–Foto–Bingo, der QR–Code–Jagd „Goldraub im Stadtmuseum“ sowie die „Europareise beim Tuttlinger Stadtfest“ — versuchen, um tolle Gewinne mit nach Hause zu nehmen.

Wenn Sie jemand mit dem Wort anspricht, dann begleiten Sie diese Person zum DRK–Stand neben der Stadtkirche, wo weitere Unterstützungsmaßnahmen ergriffen werden. Stadtsprecher Arno Specht

Ob alle Besucher nach zwei Feiertagen in Tuttlingen, wunschlos glücklich nach Hause gehen, das kann nicht garantiert werden. Damit aber niemand das Stadtfest in schlechter Erinnerung behält, dafür gibt es das Codewort Panama — das auch schon beim Southsidefestival zum Einsatz kam. So können alle Besucher, die sich in einer unangenehmen oder bedrohlichen Situation befinden, belästigt werden oder Zeuge einer solchen Situation sind, schnell Hilfe bekommen. „Wenn Sie jemand mit dem Wort anspricht, dann begleiten Sie diese Person zum DRK–Stand neben der Stadtkirche, wo weitere Unterstützungsmaßnahmen ergriffen werden“, sagt Specht.

Jeder darf seine Wünsche äußern

Apropos Stadtkirche: Dort darf man sich am Samstag etwas wünschen. Ab 11 Uhr können dort vier verschiedene Papierflieger gebastelt sowie mit den besten Wünschen für die Stadt bemalt oder beschrieben werden. Um 14 Uhr sollen sie gleichzeitig gestartet werden.

Ein Wunsch der Organisatoren ist sicherlich, dass mit dem neuen Konzept alles reibungslos klappt. Um den Auf– und Abbau zwischen den Markttagen am Freitag und Montag hinzubekommen, sei ein genauer Ablaufplan mit viel Teamwork und Rücksicht aller Beteiligten nötig.

Akkordeonfreunde machen den Anfang

Der Beginn des Stadtfestes ist am Samstag um 13 Uhr. Das Programm auf der Markplatz–Bühne eröffnen die Akkordeonfreunde, im Laufe des Wochenendes stehen unter anderem „Hearts on fire“ und „Prof. Alban und die Heimleuchter“ auf dem Programm. Ebenfalls am Samstag um 13 Uhr startet mit „Das Fabrikat“ auch das Programm auf der Kulturbühne.

Im Verlauf des zweitägigen Programms treten unter anderem oder „OK.Danke.Tschüss“ und „Schwarzwald&Söhne“ auf, weitere Acts sind, „Backstage Penguin“ oder die „Menimals“. Das Sonntagsprogramm beginnt um 11 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst auf der Kulturbühne. Das Fest dauert am Sonntag bis gegen 18 Uhr.

Das vollständige Programm der Bühnen und weiterer Aktivitäten mit den genauen Uhrzeiten sowie ein Lageplan sind auf der Website der Stadt Tuttlingen hinterlegt.