Vom Spaziergänger zum Ironman: Diese Wandlung hat Axel Enslin, Stadtrat aus Nendingen, in gerade mal drei Jahren geschafft. Im September absolvierte er in Italien seinen ersten Triathlon über die Langdistanz. Das bedeutet: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren. Ach ja, und zum Schluss dann noch ein Marathon: 42,2 Kilometer Laufen.

In die Laufschuhe gestiegen

Dabei ging es ihm anfangs nur darum, ein bisschen Gewicht zu verlieren. „Dick war ich nie“, sagt der 35-Jährige. „Aber ich habe doch gemerkt, dass ich nicht mehr so essen kann wie mit 20.“

Also ist der Elektriker-Meister mit eigenem Betrieb vom Spazieren gehen mit den zwei Familienhunden in die Laufschuhe umgestiegen.

Langsam gesteigert

Mit vier Kilometern ging es im September 2020 los. Langsam steigerte Enslin diese Distanz. „Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich das erste Mal zehn Kilometer am Stück geschafft habe“, sagt er rückblickend.

Durch Corona und die Lockdowns waren die Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Aber laufen gehen, das war erlaubt. Zumindest alleine oder in der Kleinstgruppe. Enslin steigerte sein Trainingspensum mit dem Ziel, beim Halbmarathon in Freiburg 2021 zu starten. Nur: Der wurde abgesagt ‐ Corona! Gelaufen ist er dennoch. Alleine, an einem Samstag in Nendingen. Grob 1:55 Stunden hat er für die 21,1 Kilometer gebraucht.

Und dann einfach mal Marathon gelaufen

„Das war der Anfang“, erinnert er sich. Spontan meldete er sich für den Marathon in Hamburg an, zwei Wochen vor Ablauf der Frist, einfach um irgendeinen Wettkampf bestreiten zu können. Im Training sei er recht planlos für sich alleine gelaufen.

Doch der Marathon im Herbst 2021 hat gut funktioniert. Mit 3:53 Stunden schaffte der 35-Jährige „eine richtig geile Zeit“, wie er sagt. Und er hatte Blut geleckt. Visierte das nächste Ziel an, wollte mehr. „Das liegt halt auch in meinen Genen“, erklärt er. Er hatte den Traum, irgendwann einen Triathlon zu machen.

Mitte September war es soweit

Am 16. September absolvierte er den Emilia Romagna-Ironman in Cervia in Italien in 11,43 Stunden. Dabei hat er am Abend davor noch gedacht: „Eigentlich kann man das nicht schaffen, nach Schwimmen und Radfahren noch einen Marathon laufen.“

Am Wettkampftag hat er sich alles andere als fit gefühlt. Doch das kann auch mental bedingt gewesen sein. Er, der sich als schlechter Schwimmer bezeichnet, hat sich darauf verlassen, dass der Neopren-Anzug ihm Schnelligkeit und Auftrieb verleiht. Doch er wurde durch das Hin- und Her verunsichert, ob die Anzüge überhaupt getragen werden dürfen. „Um 6 Uhr morgens kam dann die Nachricht, dass wir in Neopren schwimmen dürfen“ erzählt er. Eine Erleichterung.

Unglaubliche Strapazen

Doch auch da hat er immer noch gedacht: „Nicht mein Tag heute.“ Das Radfahren lief dann eigentlich gut. „Aber beim Marathon am Ende ist es verdammt schwer geworden.“ Ihm war übel durch die enorme Anstrengung, der sein Körper schon über Stunden ausgesetzt war. Bei Kilometer 40 musste er gehen. Und ist doch ins Ziel gelaufen. Er hat gejubelt, die Strapazen waren in diesem Moment völlig vergessen. Enslin: „Im Nachhinein ist es immer noch unfassbar, dass man das geschafft hat.“

Axel Enslin bei seinem ersten Ironman im Triathlon, in der Emilia-Romagna. (Foto: privat )

Er verschweigt nicht, welch enormen Aufwand er dafür betreiben musste. Das letzte Vierteljahr hat er sechs Tage die Woche trainiert. Samstags zum Beispiel stand Radfahren an und Laufen ‐ und am Sonntagmorgen musste er dann die lange Laufdistanz mit 25 Kilometern und mehr absolvieren. „Da will man dann von niemand mehr was wissen“, bekennt er.

Ein Bereich muss drunter leiden

Zuvor hatte er sein Ziel mit seiner Ehefrau Kim besprochen. Die war einverstanden und habe ihn immer zu 100 Prozent unterstützt. Aber: Als Selbstständiger und Stadtrat mit Familie und kleinem Kind ‐ Sohn Kian ist ein Jahr ‐ war klar, dass zumindest ein Bereich darunter leiden wird. Das sei die Familie gewesen.

„Brutal“ beschreibt er die Wochenenden. Er sei es gewohnt gewesen, an Samstagen und Sonntagen zu arbeiten und vieles in Ruhe wegzuschaffen. „Das fiel durch das Training komplett weg.“ Ein echtes Problem.

So geht’s weiter

Trainiert hat er anfangs alleine, nach seinem ersten Marathon hat sich Enslin dem Lauf-Team von Steffen Schaumberger in Mühlheim angeschlossen. Und für den Triathlon Unterstützung eines Trainers aus Stuttgart geholt. Von ihm bekam er die Trainingspläne, überwacht wurde er mittels Fitnesstracker. Das Radfahrtraining hat nebenbei auch dafür gesorgt, dass Axel Enslin beim Stadtradeln die meisten gefahrenen Kilometer unter den Gemeinderäten hatte: rund 1350 Kilometer.

Axel Enslin beim privaten Fotoshooting nach dem Zieleinlauf. (Foto: privat )

Und nun? Kim Enslin hat vorgeschlagen, dass ihr Mann jetzt erst mal keine Triathlon-Langdistanz macht. Er liebäugelt damit, den Kraichgau-Triathlon nächstes Jahr im Mai zu machen. Den hatte er in Vorbereitung zum Ironman schon einmal absolviert. „Die Mitteldistanz bekommt man immer unter“, meint er. Irgendwann soll es wieder die Langdistanz sein. So in ein oder zwei Jahren vielleicht...