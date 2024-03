Ob Bülent Ceylan, Mario Barth oder Torsten Sträter: Sie und viele andere wollten die Tuttlinger Krähe ergattern, einen Kleinkunstpreis, der seit 2001 jährlich vergeben wird.

Nicht alle kamen zum Zug. Die meisten nahmen’s sportlich, andere waren beleidigt. Michael Baur, Chef der Tuttlinger Hallen und von Anfang an dabei, plaudert aus dem Nähkästchen. „So viele Namen, das ist der Wahnsinn“, sagt er, der auch Juror ist, im Rückblick auf 23 Jahre Krähe.

Bülent Ceylan war 25 Jahre alt, als er beim Kleinkunstwettbewerb mitmachte. (Foto: Marco Perdigones )

Bülent Ceylan:

Der Mannheimer Komiker mit türkischen Wurzeln war 2002 beim Kleinkunstwettbewerb dabei. Baur charakterisiert ihn als „unglaublich zugänglichen, lustigen und netten Menschen, auf und hinter der Bühne“. Genau so sympathisch, wie er nach außen hin wirke. Damals habe er einen klasse Auftritt hingelegt.

„Allerdings, das muss man ehrlich sagen, hat er als junger Comedian gegen ausgereifte Künstler wie Gewinner Horst Evers zurecht den Kürzeren gezogen“, ergänzt Baur. Die Jury war sich einig: Dieser Mann - damals erst 25 - hat ein unglaubliches Potenzial. Manchen Juroren habe seinem Programm aber Tiefgang gefehlt. Mittlerweile ist Ceylan den kleineren Bühnen entwachsen. Vergangenes Jahr trat er in der Stadthalle Tuttlinge auf. Baur: „Bülent hat sich sehr über das Wiedersehen gefreut und konnte sich noch gut an die Krähe erinnern.“

Comedian Mario Barth füllt heute ganze Stadien. Hier sein Auftritt in der Lanxess-Arena. (Foto: IMAGO/Panama Pictures )

Mario Barth:

Stand-up-Comedian haben es nicht immer leicht bei der Tuttlinger Jury. Doch Barth hatte die Vorauswahl überstanden und wurde 2003 zu den Wettbewerbsabenden eingeladen. „Wir haben gemerkt, der kann was. Und ganz ehrlich: Ich fand ihn damals deutlich besser als heute“, sagt Baur. Er habe fest damit gerechnet, dass Barth den Publikumspreis holt.

Hat er nicht. Aber er gewann den dritten Preis der Jury. Nun ist es so: Wenn die Künstler zum Finale anreisen, dann wissen sie, sie haben einen Preis. Aber nicht, welchen. Wie beim Oscar. Die Jury entscheidet in der Donnerstagnacht, nach dem dritten Wettbewerbsabend, und legt die Reihenfolge der Sieger fest. Der Auftritt beim Finale am Sonntag spielt überhaupt keine Rolle mehr für die Platzierung.

Bei der Bekanntgabe der Preise hat uns das Publikum gnadenlos ausgepfiffen." Michael Baur

2003 hatte Martina Brandl gewonnen. Und ausgerechnet ihr Auftritt fiel am Finalabend völlig durch. Verständlich: Kurz zuvor hatte sie sich das Bein gebrochen, ihr Zug von Berlin hatte Verspätung, erst Minuten, bevor sie auf die Bühne musste, kam sie in Tuttlingen an. Dementsprechend geriet ihr Auftritt. Und Mario Barth? Der war super, wurde aber nur Dritter. Baur erinnert sich: „Bei der Bekanntgabe der Preise hat uns das Publikum gnadenlos ausgepfiffen.“ Verschnupfter als das Publikum sei nur noch Mario Barth gewesen.

Er war wirklich stinkig." Michael Baur

„Ich glaube, er hat Brandl noch nicht mal gratuliert und ging sofort ins Hotel. Er war wirklich stinkig.“ Und er habe nachgetreten, indem er die Krähe als unbedeutenden Wettbewerb bezeichnet hat, den er in seinen Anfangsjahren nicht gewonnen habe. Bei der Festschrift zum zehnjährigen Krähe-Jubiläum sei er der Einzige gewesen, der sich weigerte, auch nur eine Zeile zu verfassen. Schade eigentlich.

Florian Schroeder war 2006 der Gewinner der "Tuttlinger Krähe". (Foto: Claudia Steckeler )

Florian Schroeder:

Das ist einer der Namen, den die Väter der Krähe immer dann bemühen, wenn sie das Standing des Preises im deutschsprachigen Raum erklären wollen. „Man muss als Wettbewerb auch mal Glück haben“, meint Baur, „und über eine gute Jury verfügen, die erkennt, wer preiswürdig ist und sich als langfristig erfolgreich als Künstler etabliert.“

Schroeder, der 2006 gewann, sei ein Paradebeispiel. Sein Verhältnis zu Tuttlingen ist nach wie vor innig: „Er ist Stammgast, präsentiert jedes neue Programm bei uns und kommt immer gerne in die Angerhalle“, so Baur.

Sascha Grammel kam mit Schildkröte Josie in die Angerhalle. Und hat gewonnen. (Foto: arc )

Sascha Grammel:

Er war 2010 bei der Krähe dabei. Michael Baur erinnert sich auch deshalb besonders gut an ihn, weil er nachmittags beim Soundcheck in der Angerhalle seine Tochter Amelie, damals noch keine zwei Jahre alt, dabei hatte.

Grammel hat mit seiner Schildkröte Josie für Amelie eine persönliche Nummer gespielt und ihr eine Miniaturausgabe von Josie als Sparbüchse geschenkt. Baur: „Das ist ein wahnsinnig, netter Kerl. Er hat so eine gewinnende Art, man denkt, den kennt man schon ewig.“

Das Einzige, was schade sei: Grammels Produktionen haben mittlerweile eine Größe erreicht, die für die Stadthalle zu groß sind. Doch Baur und sein Kollege, Programmchef Berthold Honeker, geben nicht auf: „Wir sind immer noch regelmäßig mit dem Management in Kontakt und versuchen, ihn mal für ein Tour-Warmup nach Tuttlingen zu bekommen.“

Heinrich del Core, der frühere Heini Öxle, 2007 auf der Bühne im Anger. (Foto: Siegrid Bruch )

Heinrich del Core:

Baur macht es kurz: „Die Leute lieben ihn. Wir auch.“ Der Mann aus Rottweil gehört mit zu den bekanntesten Krähe-Gewinnern. Und zu den ganz wenigen, die sogar Doppelpreisträger waren. 2012 hat er den ersten Preis geholt und den Publikumspreis gleich dazu gewonnen. Und: „Der Heini, den ich auch als Freund bezeichnen darf, ist riesig dankbar für die Karrieremöglichkeiten, die ihm die Krähe eröffnet hat.“

Kollege Honeker und er selbst seien wahnsinnig froh, „weil er uns die Tür ins Kleinkunstmilieu öffnet und immer da ist, wenn man mal schnell jemanden braucht“.

Vor seiner ersten Krähe-Teilnahme 2001 sei er noch unter dem Künstlernamen Heini Öxle mit Zaubernummern beim Seniorennachmittag auf dem Honberg Sommer aufgetreten. Mittlerweile ist er einer der besten Kabarettisten im Land. „Heinrich del Cores Comedy Club“ im Kapuziner in Rottweil sei ein klasse Format. Baur bekennt: „Da gehen wir regelmäßig hin, auch weil wir da tolle Ideen für unsere Programme bekommen.“

Martina Schwarzmann war 2005 dabei - mit gerade mal 26 Jahren. (Foto: Bettina Fillinger )

Martina Schwarzmann:

War 2005 Finalistin bei der Krähe - mit nur 26 Jahren. Baur hat sie als eher unsicher, sehr zurückhaltend, fast schüchtern in Erinnerung. „Aber auf der Bühne eine echte Rampensau.“

Doch eben noch nicht ganz so gut, als dass sie einen Preis gewonnen hätte. Fairerweise muss man sagen, dass sie gegen Hochkaräter wie Lars Reichow und andere ausgefuchste Profis angetreten musste.

Wir freuen uns immer auf sie." Michael Baur

„Da hat sie leider kein Land gesehen“, erinnert sich der Hallenchef, obwohl die Jury lange diskutiert habe, ob man ihr doch einen Preis geben sollte. Dass sie leer ausging, haben die Macher der Stadthalle so sehr bereut, dass sie sie gleich 2006 und 2007 auf die „Bühne im Anger“ einluden.

Mehrfach war sie seither auch Gast auf dem Honberg, auch dieses Jahr kommt sie wieder - ausverkauft! Baur: „Wir freuen uns immer auf sie.“

Sie sei viel offener geworden, stehe als mehrfache Mutter voll im Leben, es mache viel Spaß mit ihr - auf und hinter der Bühne. Baur: „Einfach irre!“

Torsten Sträter war 2013 bei der Krähe - und bekam den Sonderpreis der Jury. (Foto: Dorothea Hecht )

Torsten Sträter:

War 2013 bei der Krähe dabei. Fazit: „Wir waren uns in der Jury erstaunlich uneinig“, erinnert sich der Hallenchef. Es gab die einen, die meinten, Sträter gehöre unbedingt auf Platz eins. Und die anderen, die sagten, er sei noch nicht so weit, weil sein Programm unfertig wirke und er alles vom Laptop ablese. Das war eine der längsten Diskussionen, die wir je hatten“, so Baur.

Gewonnen hat schließlich C. Heiland, Sträter bekam den Sonderpreis der Jury. „Das tut mir bis heute leid“, bekennt Baur, zumal Torsten Sträter eine enorme Karriere hingelegt hat.

„Unser Pech ist, dass wir wahnsinnig weit weg von seiner Heimat Köln liegen und er nicht so wahnsinnig gerne verreist“, meint er. Zuletzt war Sträter 2015 in der Stadthalle. Auch die sei mittlerweile fast zu klein für ihn. Dennoch: „Wir bleiben dran“, verspricht er.

Marc-Uwe Kling war 2007 bei der Krähe dabei. (Foto: Sigrid Bruch )

Marc-Uwe Kling:

Hm, wer ist Marc-Uwe Kling? Er hat 2009 den ersten Band seiner „Känguru-Chroniken“ geschrieben, die 2020 und 2022 auch verfilmt wurden. Kling selbst führte Regie. 2007 war er als Kabarettist bei der Krähe dabei. „Er war zu schräg für viele“, erinnert sich Baur. Ob er schon damals was mit Kängurus gemacht hat? „Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr“, sagt Baur.

„Mittlerweile haben wir so viele Leute beim Wettbewerb auf der Bühne gehabt, ich kann mich nicht mehr an alle erinnern.“ Aber das weiß er noch: Einen Preise gewann damals HG. Butzko, die Krähe ging an Herrn Fröhlich. Kling habe mit seinen Bücher eine Entwicklung weg von den Kleinkunstbühnen eingeschlagen. Mit Erfolg.