Auch wenn der Schnee schon wieder verschwunden ist, zeigt doch der Blick in den Kalender, dass es bis Weihnachten nicht mehr allzu weit ist. Und was gehört zwingend in die Adventszeit? Richtig! Plätzchen. Oder Bretle, Brötle und Breedle wie man hier sagt.

Doch weil Weihnachten wie immer viel zu schnell kommt und man jede Menge Dinge zu erledigen hat, bleibt das Backen der kleinen Köstlichkeit gerne mal auf der Strecke. Macht aber nichts. Unsere Redaktion hat sich Rat bei Fachleuten gesucht: Und die Landfrauen des Kreisverbandes Tuttlingen haben gerne geholfen und ein paar Rezeptideen geschickt.

Da ist für jeden etwas dabei.

Kategorie "Schnell"

Wenn es schnell gehen muss, empfiehlt Elfina Schwarz aus Nendingen Sauerrahm-Kringel mit Hagelzucker.

Dazu braucht man:

250 Gramm Mehl

250 Gramm Butter in Stücken

Vier Esslöffel Saure Sahne

Eigelb und Hagelzucker

Und so geht’s:

Alles zusammen zuerst mit dem Knethaken des Handrührgerätes und dann mit kühlen Händen kurz und kräftig durchkneten. Dann den Teig circa 30 Minuten eingewickelt kaltstellen.

Teig nun auf gut bemehlter Arbeitsfläche circa einen halben Zentimeter dick ausrollen und ausstechen. Entweder als Kringel (also runde Ausstecher mit größerem Durchmesser und diese dann nochmals mit kleinerem Durchmesser) oder - und das ist die persönliche Empfehlung von Elfina Schwarz: „einfache Ausstechformen, weil es schnell gehen muss“.

Dann die Teile mit Eigelb bestreichen und in Hagelzucker drücken.

Bei 150 Grad Umluft circa 15 Minuten backen. Fertig!

Sauerrahm-Kringel mit Hagelzucker von Elfina Schwarz aus Nendingen (Foto: Privat )

Kategorie "Einfach"

Wer es gerne einfach hat, für den hat Linda Hilzinger aus Tuttlingen das perfekte Rezept parat: Kokosmakronen.

Dazu braucht man:

Zwei Eiweiß

100 - 150 Gramm Zucker

100 - 150 Gramm Kokosflocken

Oblaten

Und so geht’s:

Eiweiße steif schlagen, Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen bis die Masse sehr schaumig ist. Kokosflocken unterheben und die Masse mit zwei Kaffeelöffel auf Oblaten setzen. Bei schwacher Hitze backen. Fertig!

Kategorie "Klassiker"

Bei aller Bereitschaft, Neues auszuprobieren, möchte man manchmal auch gerne einfach den Geschmack der Kindheit schmecken - Klassiker eben. In diesem Punkt kann Michaela Hess aus Balgheim helfen. Und zwar mit „Omas Spitzbuben“.

Dazu braucht man:

250 Gramm Butter

250 Gramm Zucker

Ein Päckchen Vanillezucker

Zwei Eier

500 Gramm Mehl

Ein halbes Päckchen Backpulver

Und so geht’s:

Butter und Zucker schaumig rühren, Eier dazurühren. Backpulver und Mehl mischen und dann vorsichtig unterkneten. Das ganze 30 Minuten kalt stellen.

Auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen, Plätzchen ausstechen. Aus der Hälfte der Plätzchen mit einer kleineren Form Löcher ausstechen. Bei 200 Grad circa zehn Minuten backen.

Die gelochten Plätzchen mit Marmelade auf die ungelochten Plätzchen kleben und die Löcher mit Marmelade auffüllen. Mit Puderzucker bestäuben. Der Geheimtipp von Michaela Hess: „Statt Marmelade geht auch Schokolade.“ Fertig!

"Omas Spitzbuben" (vorne) von Michaela Hess aus Balgheim. Allerdings noch ohne Puderzucker. (Foto: privat )

Kategorie "Raffiniert"

Für alle, die mit ihrem Weihnachtsgebäck überraschen wollen, hat Sigrid Manger aus Talheim ein Rezept aus der Kategorie „Raffiniert“: Gefüllte Mandelstangen.

Dazu braucht man:

Für den Teig

200 Gramm Weizenmehl

Zwei gestrichene Teelöffel Backpulver

100 Gramm Zucker

Ein Päckchen Vanillezucker

Eine Prise Salz

Ein Eigelb

Ein halbes Eiweiß

100 Gramm Margarine

Für den Rest

75 Gramm gehobelte Mandeln

Aprikosen-Konfitüre

100 Gramm Halbbitter-Kuvertüre

Und so geht’s:

Die Zutaten zu einem Knetteig verarbeiten und eine Stunde kühlstellen. Danach den Teig dünn ausrollen, in Streifen (circa 1,5 auf 6 Zentimeter) rädeln, mit halben Eiweiß bestreichen und mit 75 Gramm abgezogenen, gehobelten Mandeln bestreuen.

Die Teigstreifen mit einem Messer von der Tischplatte lösen und auf ein gefettetes Backblech legen. Im vorgeheizten Backofen (175 - 200 Grad) circa zehn Minuten backen.

Die Hälfte der Stangen auf der Unterseite mit zwei Esslöffeln durch ein Sieb gestrichener Aprikosen-Konfitüre bestreichen, die übrigen Stangen mit der Unterseite darauf legen.

Für den Guss: 100 Gramm Halbbitter-Kuvertüre in einem kleinen Topf im Wasserbad bei schwacher Hitze zu einer geschmeidigen Masse verrühren. Die Stangen mit den Enden hineintauchen. Fertig!

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Leser frohes Nachbacken und eine besinnliche Adventszeit.