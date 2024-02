Als Tanja Stotz sich zum ersten Mal ihre rote Nase aufgesetzt hat, wusste sie, dass sie Clownin werden möchte. Seither sind rund acht Jahre vergangen. Zusammen mit ihren Clown-Kollegen von der „Lachfalten e.V.“ besucht sie vor allem Alten- und Pflegeheime und bringt dort die Bewohner zum Strahlen. Dabei erlebt sie oft ganz emotionale Momente.

In den Altenheimen der Region unterwegs

„Für mich ist es eine enorme Bereicherung“, sagt Tanja Stotz. Die Tuttlingerin arbeitet hauptberuflich als Schulsekretärin. Nebenher ist sie Clownin. Gesundheitsclown, um genau zu sein. Und so, ist sie vor allem in Altenheimen in der Region unterwegs. Und: „Es ist erstaunlich, was man damit bei den Menschen bewirkt“, sagt sie.

Viele emotionale Momente

An ein paar Begegnungen erinnert sie sich noch gut. „Ich war zusammen mit Clown Paul alias Ulrich Trommsdorff unterwegs in einem Pflegeheim. Dort haben wir dann eine Frau getroffen, die sich fast nicht mehr bewegt oder reagiert hat“, erinnert sich die Tuttlingerin.

Hin und wieder ist man auch der Kummerkasten. Tanja Stotz

Als Clown Paul zu ihr sagte: „Gell, Sie haben viel gearbeitet, jetzt darf auch mal Ruhe sein.“ Hob die Bewohnerin ihren Finger. „Ganz langsam. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert“, erzählt Tanja Stotz und ergänzt: „Und dann stupste sie ihn einfach auf die Clownsnase. Es war so emotional zu sehen, wie sie reagiert.“

Die Clowns von der "Lachfalten eV" (Foto: Lachfalten )

Tänzchen, Gesänge und hin und wieder Kummerkasten

Ein festes Programm haben Zita Knubbel, wie sich Tanja Stotz als Clown nennt, und ihre Kollegen meistens nicht. „Unsere Arbeit lebt von der Spontanclownerie. Ich singe sehr gerne und spiele Ukulele. Das baue ich gerne mit ein“, sagt sie. Auch das ein oder andere Tänzchen hätte sie schon mit den alten Menschen getanzt.

Und die blühen dann oft richtig auf. „Mit Clowns kann eben jeder etwas anfangen, ob jung oder alt“, bemerkt die Tuttlingerin und ergänzt: „Hin und wieder ist man auch der Kummerkasten.“

Lange Ausbildung bis zum Clown

Und wie wird man Clown? „Ich habe mehrere Jahre Ausbildung hinter mir“, erzählt Stotz. Davon drei Jahre zum Theaterclown und nochmal drei Jahre in Konstanz zum Klinikclown. Wer das machen möchte, sollte keine Berührungsängste haben und offen auf die Menschen zu gehen, weiß sie. Denn: „In der Interaktion entsteht die Komik“, sagt sie.

Aktuell macht sie Pause

Dass sie Clown werden möchte, wusste die Tuttlingerin bereits, als sie das erste Mal ihre rote Nase aufgesetzt hat. „Da war es um mich geschehen“, gibt sie zu. Rund einmal im Monat ist sie in den Heimen unterwegs.

Immer rund eineinhalb bis zwei Stunden - normalerweise. Denn aktuell macht die 55-Jährige eine Pause. „Es ist bei mir grade so viel los. Aber es ist nur eine Pause, ich mache auf jeden Fall bald weiter“, sagt sie.

Verein sucht neuen Vorstand

Bei den „Lachfalten“ fühlt sie sich wohl. Der Verein wurde 2010 gegründet und hat das Ziel, Humor und Lachen möglichst vielen Menschen zukommen zu lassen, insbesondere den älteren Mitbürgern. Aktuell sucht das Team einen neuen Vorstand. „Wir sind seit einiger Zeit vorstandslos, hoffen aber, dass wir bald jemand geeigneten finden“, so die Tuttlingerin.