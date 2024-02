Über 40 Produktgruppen, Erweiterungspläne und einen jährlich wachsenden Umsatz. Das Tuttlinger Unternehmen HB Microtec ist noch jung, gilt aber als höchst innovativ. Die Gründungsgeschichte beginnt in einer Garage.

Produkte von der Stange sucht man bei Robert Bede und seinem Team von HB Microtec vergeblich. „Ich sehe uns in der schneidenden Welt als Architekten“, sagt er. Denn: Sein Unternehmen fertigt Schneidwerkzeuge im Microbereich an - und zwar individuell. „Meistens kommen Kunden zu uns, weil sie ein ganz spezielles Schneidewerkzeug brauchen, das es bislang aber noch nicht gibt“, erklärt er.

Vom Spezialwerkzeug ins Standardsortiment

Beispielsweise der „Lollipop“. Ein Fräser mit einer 305 Grad Kugelschneide. „Nachdem wir das Werkzeug für den Kunden fertig hatten, ist uns aufgefallen, dass so eine Kugelschneide vielfach einsetzbar ist und sind deshalb damit in Produktion gegangen“, sagt Bede.

Ich bin manchmal selbst überrascht, wie viel in den letzten Jahren passiert ist. Robert Bede

Mittlerweile sind viele Produkte, die als Sonderwerkzeuge gelistet waren, als Standard ins Sortiment gekommen. „Einfach, weil die spezielle Form, die vielleicht ein Kunde braucht, auch für viele andere Kunden passt“, erklärt er.

Firmengründung in der Garage

Das Unternehmen an sich ist relativ jung. „Wir sind quasi noch ein Start-Up“, erzählt der Geschäftsführer, der die Firma 2017 gegründet hat. „Damals in einer Garage“, erinnert er sich. Im Sommer 2018 bezog er dann Räumlichkeiten im IFC - und wuchs weiter. „Irgendwann haben wir ein komplettes Stockwerk gebraucht und da wusste ich, ich muss mir weitere Räume suchen“, sagt er. Gesagt, getan. In Mühlheim fand er schließlich eine Fertigungshalle, die er beziehen konnte.

18 Mitarbeiter und 40 Produktgruppen

Die optimale Lösung war das aber immer noch nicht. Deshalb baute er in der Bischof-Sproll-Straße neu. „Letztes Jahr konnten wir dann das neue Firmengebäude beziehen. Und so hatten wir von der Planung bis zur Fertigung alles unter einem Dach“, erzählt 44-Jährige. Mittlerweile umfasst das Team 18 Mitarbeiter und wächst. Auch Erweiterungspläne, die in den kommenden zwei bis drei Jahren umgesetzt werden sollen, stehen auf dem Plan.

„Ich bin manchmal selbst überrascht, wie viel in den letzten Jahren passiert ist“, sagt er und ergänzt: „Ich bin mit Null Euro Eigenkapital aber vielen Ideen im Kopf gestartet.“ Mittlerweile erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund zwei Millionen Euro. Auch die Produktpalette wächst stetig. „Aktuell umfasst sie rund 40 Produktgruppen mit je 100 Artikeln“, sagt Bede.

Geschäftsführer kennt die Branche gut

Er selbst ist vom Fach. „Ich bin gelernter Zerspanungsmechaniker, habe meinen Meister gemacht und dann mit 29 Jahren noch mal studiert“, sagt er und ergänzt: „Ich habe mich immer mehr für Produktmanagment und Engineering interessiert und bei mehreren Firmen in dem Bereich gearbeitet.“ Umso mehr Ideen er hatte, umso verschlossener wurden aber die Firmen, meint er.

Ich habe den Wettbewerb am Anfang gar nicht richtig ernst genommen. Robert Bede

Zuletzt wurde HB Microtech mit dem Innovationspreis „TOP 100“ ausgezeichnet. Dahinter steckt ein Siegel der Firma Compamedia GmbH, das jährlich verliehen wird. Firmen aus dem Mittelstand können sich bewerben und werden nach eingehender Prüfung bewertet. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Bede ist stolz, dass seine Firma bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet wurde. „Ich habe den Wettbewerb am Anfang gar nicht richtig ernst genommen“, meint er. „Jetzt bin ich aber sehr stolz, dass unser Team die Jury überzeugen konnte.“