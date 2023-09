Von Brieftauben und Telefonaten

Telefonieren im Jahr 2023 ist eine Sache für sich. Gab es früher noch das gute, alte Festnetz, unter dessen Nummer Jahrzehnte lang dieselbe Person erreichbar war, wechseln heutzutage manche Menschen ihre Handynummer wohl häufiger als ihre Unterwäsche.

Oder sie tauchen ab. Zumindest ist bei dem Ex-Inhaber einer mir bekannten Nummer beides nicht auszuschließen. Immer wieder rufen dort nämlich Menschen an und wollen Alex sprechen. Neuerdings auch Herrn R. Das Ganze geht so weit, dass gar fehlende Zahlungen auf dem AB moniert werden, mit der Bitte an Herrn R., sich zügigst zu melden. Hm, gut, schwierig, wenn Alex R. dem neuen Nummerninhaber gänzlich unbekannt ist.

Unbekannt ist einem Angerufenen in der Regel auch, dass der Anrufer ihn kontaktieren wollte – außer es handelt sich um die Oma, die immer samstags um 11 vom Enkel angerufen wird. „Weiß Frau X, dass Sie sich melden?“, lautete jüngst die Frage. Mist, da muss die Brieftaube, die den Anruf ankündigen sollte, wohl falsch abgebogen sein. Das nächste Mal also vorab besser eine Postkarte schicken!