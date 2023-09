Das letzte Ferienwochenende naht! Und es verspricht heiter Sonnenschein. Wer möchte, kann also nochmal die Gelegenheit nutzen, sich in den Freibädern abzukühlen. Oder Sie toben sich bei den folgenden Aktivitäten aus:

Kinder, hüpft!

Wann? Freitag, 8. September, 14 bis 19 Uhr, und Samstag, 9. September, 12 bis 19 Uhr

Wo? Rudolf–Maschke–Platz, Trossingen

Eintritt: 8 Euro für Kinder ab 2 Jahren, 4 Euro für Erwachsene

Sie sehen aus wie Schlösser, riesige Drachen, die ihr Mau aufreißen oder ein halb versunkenes Piratenschiff: Hüpfburgen in spektakulären Formen und Farben gibt es am Wochenende in Trossingen zu bespringen. Wer allein vom Zuschauen schon ins Schwitzen kommt, darf auch daneben sitzen und ein kühles Getränk genießen.

Fridingen feiert

Wann? Freitag, 8. September, ab 17 Uhr, Samstag, 9. September, ab 14 Uhr, Sonntag, 10. September, ab 9 Uhr

Wo? Fridingen, Ortskern

Eintritt: kostenlos

Drei Tage lang wird in Fridingen das 39. Stadtfest gefeiert. Neben musikalischem Programm mit Bands wie Hearts on Fire und der Fridinger Stadtkapelle erwartet die Besucher auch eine Hobbykünstlerausstellung im Rathaus, eine Oldtimerausstellung am Samstag mit anschließender Rundfahrt und ein Krämermarkt am Sonntag. Für Kinder gibt es einen Flohmarkt am Samstag sowie diverse Spiel– und Mitmachstationen vor dem Rathaus. Essen darf natürlich nicht fehlen, ebensowenig der obligatorische Fassanstich: Freitag, 19 Uhr, Festplatz.

Bergfest in Dürbheim

Wann? Samstag, 9. September, ab 15 Uhr

Wo? Risiberg, Dürbheim

Eintritt: 36 Euro

Am Samstag dürfte jeder halbwegs Musik–Interessierte neugierig Richtung Risiberg lauschen: Wird das was mit dem ersten Bergfestival? Der Veranstalter ist zuversichtlich, bis zu 1500 Besucher erwartet er. Musikalisch ist einiges geboten, unter anderem spielt die Coverband Edelrock, Lostboi Lino, Ostblockschlampen, und ab 2 Uhr legen mehrere DJs auf. Shuttlebusse gibt es zu festen Zeiten aus Schwenningen, Rottweil und Tuttlingen sowie durchgehend von Spaichingen und zurück. Mehr Infos gibt’s unter www.eventart–production.com/bergfest

Nachtkultour

Wann? Samstag, 9. September, 18.30 bis 1 Uhr

Wo? Diverse Veranstaltungsorte

Eintritt: 7,70 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse

Slapstick Poetry in der Stadtbibliothek, Liveliteratur bei Kukav, Comedy im Kulturhaus im Bürgerpark, Orgelkonzerte in St. Gallus und Stadtkirche, ein Quiz im Rathaus, Theater in der Stadthalle und und und! Am Samstagabend gibt es bei der Nachtkultour Kultur satt in Tuttlingen. Die Eröffnung ist um 18.30 Uhr in der Stadthalle, danach heißt es ausschwärmen — und bloß nicht zu früh heimgehen! Sie könnten ja etwas verpassen...

Ab in die Schule!

Wann? Sonntag, 10. September, 11 bis 17 Uhr

Wo? Löhrstraße 32, Trossingen

Eintritt: kostenlos

Wer es gar nicht erwarten kann mit dem Schulbeginn, für den ist das hier das Richtige: Das ehemalige Schulhaus auf der Löhr, heute die Musik– und Tanzschule, öffnet beim Tag des offenen Denkmals seine Türen. Das Haus hat eine 150–jährige Geschichte und einiges zu erzählen. Zwischen 11.10 und 14 Uhr wird es Stadtführungen zum Thema „Auf den Spuren der Trossinger Schulgeschichte“ geben, ab 12 Uhr kann das Haus dann besichtigt werden. Zwei Ausstellungen informieren über Historisches und die Renovierung des Gebäudes. Zudem wird das Harmonikamuseum am Sonntag, 10. September, kostenlos geöffnet haben.