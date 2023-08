Heiß diskutiert, im Januar eingeführt: das Bürgergeld. Für die Ämter war die Umstellung von Hartz IV auf das neue System ein Kraftakt. Und wie ist die Situation jetzt? Joachim Schwarzfischer, Leiter des Kommunalen Jobcenters, schildert seine Eindrücke aus dem Landratsamt.

Herr Schwarzfischer: Ist die Scham, einen Antrag auf staatliche Unterstützung zu stellen, durch den Wechsel von Hartz IV auf das Bürgergeld gesunken?

Die Antragszahlen sind gestiegen, wobei das weniger mit dem Bürgergeld zu tun hat. Das ist seit Corona so. Vor Beginn der Pandemie hatten wir etwa 80 bis 90 neue Anträge im Monat. Jetzt sind wir relativ konstant bei 130. Wir merken schon, dass durch die wirtschaftliche Situation mehr Menschen bedürftig sind. Sie kommen nicht mehr richtig klar mit ihrem Geld und stellen entsprechende Anträge.

Was hat sich für die Bezieher von Bürgergeld konkret geändert?

Der Regelbedarf wurde deutlich erhöht. Alleinstehende bekommen statt 449 nun 502 Euro im Monat. Dementsprechend wurden auch für Partner und Kinder die Bezüge erhöht. Auch Vorgaben für Unterkunftskosten und Vermögen wurden verbessert. So wurde die Karenzzeit bei zu hoher Miete und Nebenkosten bei Neuanträgen auf ein Jahr verlängert.

Frühestens nach dieser Zeit können wir die Menschen auffordern, diese Unterkunftskosten zu senken. Sei es durch Umzug, Untervermietung oder man spricht mit dem Vermieter über eine mögliche Senkung, wenn die Miete über dem Mietpreisspiegel liegt.

Joachim Schwarzfischer leitet das kommunale Jobcenter. (Foto: Landratsamt )

Und wenn nicht?

Dann hat der Bezieher nochmal sechs Monate Zeit, wenn er sich nachweislich um eine Lösung bemüht. Wenn nicht, senken wir das Bürgergeld ab. Auch bei Vermögensfreibeträgen greift diese Karenzzeit. Erst dann wird geprüft, ob die Grenzen überschritten werden. Diese sind bei 40.000 Euro beim Bürgergeldbezieher.

Und jede weitere Person in der Hausgemeinschaft darf 15.000 Euro an Vermögen haben. Das ist schon ziemlich viel. Nach diesem Jahr gilt 15.000 Euro pro Person. Das heißt, eine Familie mit vier Personen hat einen Freibetrag von 60.000 Euro.

Heißt das im Umkehrschluss auch, dass der Kreis viel höhere Ausgaben hat?

Ja klar. Die monatlichen Auswertungen zeigen, wie die Regelbedarfe im vergangenen halben Jahr gestiegen sind. Auch die Kosten der Unterkunft, die der Landkreis tragen muss. Zum Vergleich: 2022 lagen die Kosten dafür bei 3,2 Millionen Euro. In diesem Jahr rechnen wir mit 4,6 Millionen Euro. Wohlgemerkt nur für die Unterkunft. Insgesamt werden die Sozialleistungen des Kommunalen Jobcenters, die der Landkreis aufbringen muss, in 2023 bei rund 16,3 Millionen Euro liegen. Im Jahr davor waren es 11,3 Millionen.

Die Zuverdienstgrenzen wurden erhöht — macht sich das in der Bereitschaft bemerkbar, zusätzlich zum Hilfebezug arbeiten zu gehen?

Ich behaupte, das ist nicht der große Wurf. Es ist ja nicht so, dass alle sagen, wenn ich 50 Euro mehr haben darf, gehe ich lieber arbeiten.

Gab es viele Fragen zum Bürgergeld bei der Umstellung?

Die Formulare sind im Grunde gleich geblieben, mit minimalen Veränderungen. Was uns stark beschäftigt hat, waren die Rückfragen der ukrainischen Antragssteller, die ab 1. Juni 2022 Leistungen des Jobcenters (Erläuterung: zunächst Arbeitslosengeld II „Hartz IV“, dann ab Januar Bürgergeld) beziehen konnten. Die Sprache war ein Problem, auch das ganze System. So standen die Menschen oft zwei–, dreimal mit den selben Fragen da, obwohl es ihnen in ukrainisch erklärt worden war.

Wie viele Ukrainer sind im Bürgergeldbezug?

Da sind wir relativ konstant bei 1200 Personen. Diese Fälle alle neu anlegen, neben dem normal laufenden Betrieb, war eine Riesenleistung. Mittlerweile ist es deutlich ruhiger geworden. Von den 130 Neufällen, die pro Monat beantragt werden, sind in der Regel weniger als zehn Ukrainer dabei.

Aufgabe des Jobcenters ist es auch, die Menschen in Arbeit zu vermitteln. Überall wird Personal gesucht, es herrscht Facharbeitermangel. Macht es das für sie einfacher?

Ehrlich gesagt, nein. Die Menschen aus der Ukrainer brauchen zunächst Sprachkenntnisse, die wenigsten können Deutsch. Nur ein paar sind gleich nach ihrer Ankunft im Kreis im Arbeitsmarkt untergekommen. Und Stichwort Fachkräftemangel: Die Mitarbeiter, die da gesucht werden, können wir nicht bieten. Es sind gerade die einfachen Hilfstätigkeiten, die für unser Klientel fehlen. Diese Jobs werden immer mehr automatisiert oder ausgelagert.

Dennoch werden jährlich rund 600 Personen in Arbeit vermittelt. Bei rund 130 Neuanträgen gibt es zudem eine Ablehnung von 20 bis 30 Prozent, damit verbleiben noch 90 bis 100 tatsächlich neue bewilligte Bürgergeldempfänger. Doch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bleibt relativ konstant. So viele, wie neu reinkommen, gehen auch wieder raus. Nicht alle kommen in Arbeit. Manche ziehen weg, manche stellen plötzlich keinen Folgeantrag mehr. Oft wissen wir nicht, warum.

Aus Ihrer Sicht: War die Umstellung auf das Bürgergeld sinnvoll?

Für die Leistungsbezieher natürlich, das ist finanziell ein Sprung nach oben. Zudem sind im Bürgergeldgesetz Erleichterungen und Fördermöglichkeiten drin, zum Beispiel für Arbeitslose, deren Förderung bislang auf fünf Jahre befristet war. Aber auch die Sanktionsmöglichkeiten haben sich verändert. Hintergrund soll sein, auf Augenhöhe mit den Bürgern zu vereinbaren, wie man sie wieder in den Arbeitsmarkt bringt. Davor wurde recht schnell sanktioniert.

Nun laufen individuelle Vereinbarungen auf Freiwilligkeit. Erst, wenn das, was vereinbart wurde, nicht gemacht wird, kommt es zu Geldkürzungen, und nur noch maximal 30 Prozent weniger auf drei Monate sind zulässig. Ich persönlich finde, dass der Abstand zwischen Bürgergeldbezug und Mindestlohn stark geschrumpft ist und weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist.

Individuelle Pläne zu vereinbaren, bedeutet aber auch Mehrarbeit für Ihre Mitarbeiter, oder?

Ja. Jemand in eine bestimmte Richtung zu bringen, ist ein sehr viel höherer Aufwand, wir müssen deutlich mehr Beratungsleistung erbringen. Und das Ganze mit dem Personal, das wir schon vor dem Ukraine–Zuzug hatten, denn auch bei uns herrscht ein Mitarbeitermangel. Viele arbeiten an der Belastungsgrenze oder auch darüber. Jeder Mitarbeiter im kommunalen Jobcenter hat etwa 140 Bedarfsgemeinschaften zu betreuen. Für mindestens eine Person in dieser Bedarfsgemeinschaft muss er einen Kooperationsplan erstellen, und ihn nach sechs Monaten überprüfen.

Das ist eine Intensität, die man bei den Leistungen, die man auszahlen muss, nicht gewährleisten kann. Deshalb schauen wir genau hin, wer sich eignet, wer gute Chancen hat. Denn man kann den gesetzlichen Auftrag nicht in Gänze zu erfüllen. Wir bekommen von der Politik immer mehr Aufgaben. Aber wie sie umgesetzt werden kann — da wird sich aus unserer Sicht zu wenig Gedanken gemacht.