Volleyballspielerin aus Tuttlingen bei EM dabei

Düsseldorf / Lesedauer: 2 min

Die Tuttlingerin Laura Emonts ist nach einer Knieverletzung wieder fit und wurde in den Deutschen Kader für die Volleyball-Europameisterschaft berufen. (Foto: Archiv/privat )

Die Volleyballspielerin Laura Emonts, die 1991 in Tuttlingen mit dem Geburtsnamen Laura Weihenmaier auf die Welt kam, ist von Nationaltrainer Vital Heynen (54) in den 14er–Kader für die Europameisterschaft berufen worden. Das gab der Deutsche Volleyball–Verband (DVV) am Sonntag bekannt.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 09:57 Von: Rouven Spindler