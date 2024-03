Volksbanken Tuttlingen und Meßkirch fusionieren

Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar will wachsen. Wenn alles nach Plan läuft, übernimmt die Tuttlinger Bank noch dieses Jahr die Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank. Die Sondierungsgespräche seien schon weit fortgeschritten, teilen die beiden Banken mit.

Im Grunde gehe es nur noch um „technische Dinge“, sagt Jürgen Findeklee, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar. Und vor allem um die Zustimmung der Vertreterversammlungen, beide Banken sind genossenschaftlich organisiert. Am 17. und 18. Juni sind die Versammlungen angesetzt. 75 Prozent der Teilnehmer müssen jeweils der Fusion zustimmen.

Häuser ergänzen sich gut

Findeklee ist zuversichtlich, weil der Schritt aus seiner Sicht „eine super Sache“ ist. Beide Banken seien wirtschaftlich erfolgreich und ergänzten sich hervorragend. Die beiden Häuser hätten Vertrauen zueinander und könnten den Kunden gemeinsam noch mehr bieten, vor allem wenn Finanzierungen für große Firmenvorhaben gefragt seien.

Tuttlingen ist bei der Fusion der große Partner. Das Filialnetz der Bank mit 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstreckt sich über den gesamten Landkreis Tuttlingen bis nach Schwenningen. Seit der Fusion mit der Volksbank Schwarzwald-Neckar mit Hauptsitz in Schramberg deckt sie auch einen Teil des Landkreises Rottweil ab. Die Bilanzsumme liegt bei etwa 2,2 Milliarden Euro. Die Volksbank Meßkirch hat eine Bilanzsumme von 500 Millionen Euro, 70 Mitarbeiter und Filialen in Meßkirch, Göggingen, Leibertingen, Liggersdorf, Wald und Worndorf.

Neue Kontonummern

Alle Standorte sollen erhalten bleiben, sagt Findeklee. Für die Kunden der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ändere sich nichts, die Meßkircher Kunden bekämen lediglich eine neue Kontonummer.

Auch für die Angestellten soll es weitgehend unverändert weitergehen. Hauptsitz der Bank wird in Tuttlingen sein, das bedeute aber nicht unbedingt, dass Beschäftigte umziehen müssten. „Es spielt weniger eine Rolle, wo die Leute sitzen. Wir brauchen alle Mitarbeiter“, meint Findeklee. Schon jetzt sei die Bank da, wo es möglich ist, dezentral organisiert. Die Personalabteilung sitze zum Beispiel in Schramberg, die Betriebswirtschaft in Schwenningen.

Fusionen im Bankensektor sind derzeit an der Tagesordnung. Schlagzeilen machte kürzlich die „Gestalterbank“: Die Volksbank Villingen-Schwenningen/Hegau/Offenburg gab im Januar bekannt, die Volksbank Rhein-Wehra in Bad Säckingen zu übernehmen. Gemeinsam haben die Banken um die 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kleinere Banken haben es schwer

Fusionen in diesen Dimensionen sind momentan in Tuttlingen nicht geplant, aber: „Es wird in Zukunft größere Einheiten geben müssen“, meint Findeklee. Kleineren Banken falle es schwer, die steigenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Zudem könnten größere Banken Kunden mehr bieten. Tuttlingen zum Beispiel habe sich aufgrund der starken Medizintechnikbranche aufs Auslandsgeschäft spezialisiert und übernehme solche Dienstleistungen auch für andere Volksbanken.

Nach der Fusion soll die neue Volksbank von einem Dreiergremium mit Jürgen Findeklee als Vorstandsvorsitzendem und den Meßkirchern Rainer Fader und David Winterhalder geführt werden. Markus Herz, aktuell Vorstandsmitglied der Volksbank Meßkirch, geht im Dezember 2024 in den Ruhestand.