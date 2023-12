Sie hat mit ihren 18 Jahren die Favoriten hinter sich gelassen: Die Tennisspielerin Marie Charlotte Vogt vom TC Bernhausen hat den Tuttlinger Wohnbau-Cup am Samstag gewonnen. Der Circuit des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) bot in Tuttlingen spannende Duelle beim Tennisturnier über mehrere Tage. Bei den Männern setzte sich im Finale der Favorit Jannik Maute vom TC Weissenhof durch.

Der Tennis-Club Rot-Weiß aus Tuttlingen begrüßte als Veranstalter des Wohnbau-Cups über mehrere Tage nach Weihnachten insgesamt 36 Frauen und 62 Männer, die sich zunächst in der Qualifikation und an den darauffolgenden Tagen in der Hauptrunde duellierten. Zum Favoritenkreis bei den Damen gehörten neben der Vorjahressiegerin Steffi Bachofer vom TC Bernhausen auch Katharina Hobgarski (Tennisclub Bredeney). Die beiden Tennisspielerinnen trafen allerdings bereits in einem spannenden Halbfinale aufeinander, in dem sich letztlich Bachofer nach 4:6, 6:1 und 11:9 durchsetzte.

Im entscheidenden Spiel am Samstagnachmittag vor einer eher überschaubaren Zuschaueranzahl traf Bachofer dann schließlich auf ihre Vereinskollegin vom TC Bernhausen, Marie Charlotte Vogt. Letztere benötigte im Halbfinale nur zwei Sätze, um sich gegen ihre Konkurrentin Polina Humeniuk vom TV Reutlingen mit 7:5 und 6:2 durchzusetzen. Das Achtel- und Viertelfinale gewann Vogt sehr deutlich.

Und die 18-Jährige aus Schorndorf zeigte auch im Finale gegen Steffi Bachofer einen starken Auftritt und schlug nach 6:4 und 6:2 die Vorjahressiegerin. „Ich dachte mir, wenn ich ins Halbfinale komme, wäre es schon mal super, vor allem weil der Cup jedes Jahr stark besetzt ist. Viele beschweren sich über den Belag in der Halle in Tuttlingen, aber mir liegt das schnelle Spiel darauf“, erklärte Vogt, die zudem auf ihren starken Aufschlag vertrauen konnte. Außerdem gelang der Linshänderin auch das ein oder anderen Break, um die Sätze im Halbfinale und Finale zu gewinnen. „Ich bin mit meiner eigenen Leistung auf jeden Fall zufrieden. Ich bin geduldig geblieben und habe auf meine Chancen gewartet. Das hat gut geklappt“, betonte die 18-Jährige mit Blick auf die Breaks. Ihre Finalgegnerin haderte dagegen lautstark mit ihren Aufschlägen.

Marie Charlotte Vogt ist nicht abgeneigt davon, erneut beim Wohnbau-Cup in Tuttlingen mitzuspielen - vorausgesetzt es passt in ihren Zeitplan und der Termin kollidiert nicht mit anderen Turnieren. Die 18-Jährige gehört zu den Top 1000 in der Weltrangliste und will dort in 2024 bis unter die 500 besten Tennisspielerinnen klettern.

Bei den Männern gab es in Tuttlingen beim Wohnbau-Cup kein Vorbeikommen an Jannik Maute vom TC Weissenhof, der auf Nummer eins gesetzt war und mit der Erwartungshaltung an einen Turniersieg in den Wettbewerb gegangen war. Der 20-Jährige aus Albstadt-Tailfingen schied im vergangenen Jahr bereits im Viertelfinale gegen Maximilian Scholl (TEC Waldau/Nummer 3) aus. Am Samstag traf Maute im Halbfinale erneut auf Scholl und ließ sich gegen ihn den Einzug ins Finale mit 6:2, 2:6 und 10:8 nicht nehmen.

Dort musste er gegen Stefan Peter Hampe (TEC Waldau/Nummer 6) antreten und wurde schließlich seiner Favoritenrolle mit großem Aufwand und einem spannenden Schlagabtausch mit 7:6 und 7:6 gerecht. „Der Belag in der Halle in Tuttlingen ist furchtbar. Das Spiel ist viel zu schnell. Ich habe das Turnier letztlich gewonnen aber mit einem enormen Aufwand. Es ist so schlimm hier, weil wenn ich hier einmal den Aufschlag verliere, habe ich so einen Druck, weil es so schwer ist, wieder zurück zu breaken. Das nervt unfassbar“, betonte ein abgekämpfter Jannik Maute kurz nach dem Finale.

Aus seiner Sicht sei es nicht sein bestes Turnier gewesen, das er in Tuttlingen gezeigt hätte. „Es gab aber auch schon schlechtere Turniere von mir“, lautete das Fazit von Jannik Maute, der vor zwei Monaten schon mal auf seinen Finalgegner gestoßen war, ihn aber damals deutlich klarer besiegt hätte. „Da ich an Position eins gesetzt war, hatte ich etwas mehr Druck als die anderen, das Turnier zu gewinnen. Aber auf diesem Belag ist wirklich alles möglich. Da kann man eigentlich gegen jeden Gegner verlieren. Ich hatte beispielsweise schon in der ersten Runde gegen Dominik Matic (TC Aschheim) Probleme, weil er Linkshänder war und gut aufgeschlagen hatte. Im ersten Satz war es deshalb fast unmöglich zu breaken“, so Maute. Will er seinen Sieg im kommenden Jahr verteidigen? „Ich glaube, wenn man in Tuttlingen einmal gewonnen hat, will man nicht nochmal antreten“, schmunzelte er mit einem Augenzwinkern und einer Anspielung auf den Belag. Eine weitere Teilnahme schloss er dennoch nicht völlig aus.

Insgesamt war der Wohnbau-Cup mit 5000 Euro dotiert. Die Siegerin und Sieger erhielten davon jeweils 1000 Euro.

Die Vorsitzende des Tennis-Club Rot-Weiß Tuttlingen, Gudrun Egle, zeigte sich nach dem Wohnbau-Cup mit der Durchführung und der Organisation zufrieden. „Alles ist gut und reibungslos abgelaufen. Wir haben gegenüber den Auflagen zuvor eine stabile Teilnehmerzahl registriert. Auch das Niveau war in diesem Jahr wieder gut. Bis auf das Finale war unser Tennisturnier sehr gut besucht und wir konnten viele Zuschauer und Tennis-Fans bei uns begrüßen“, betonte Egle.