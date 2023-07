Das war das Wochenende der Hardrocker — und von vier Dinosauriern und einem Drachen. Mit Heavysaurus war am Sonntag eine Band auf dem Honberg, deren Zielpublikum zwischen drei und elf Jahre alt ist. Ein Kontrast zu Wolfmother (Freitag) und Gotthard (Samstag). Das letzte Festival–Wochenende hatte neben fantastischem Wetter damit besondere Ausrufezeichen zu bieten.

Sänger Andrew Stockdale von Wolfmother (Foto: Michael Schaefer )

Wolfmother

Die australische Rockband um Sänger Andrew Stockdale — das letzte verbleibende Wolfmother–Gründungsmitglied — heizte auf dem Honberg ordentlich ein. Die Band knüpft mit ihrem Stoner Rock an den Stil von Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Aerosmith, Deep Purple und Black Crowes an. Dass sie dabei wenig Neues zu bieten hat, nehmen ihr die Fans nicht krumm. Sie wollen genau das, was ein Fan am Rande des Konzerts zusammenfasst: „So, wie wir es in unserer Jugend rauf und runter gehört haben.“

Einlaufmusik beim SC Freiburg

Die meisten Stücke, die den Fans beim Hard–Rock–Revival auf dem Honberg präsentiert werden, stammen aus früheren Epochen. Das wohl bekannteste: „Joker And The Thief“ (2005) — vom SC Freiburg gar einmal als Einlaufmusik im Abstiegskampf gewählt. Doch auch aus ihrem jüngsten Album gab es einige Hörproben: Dieses erschien 2021 unter dem Titel „Rock out“.

Von Anfang an kann man gar nicht anders, als mit dem Kopf zu nicken — denn zum wummernden Bass und dominanten Schlagzeug liefert der Gitarrist zudem ein Gitarrenriff nach dem anderen. Spätestens nach dem vierten, fünften Song — „Midnight Train“ (2021) und „White Unicorn“ (2005) — ist die Stimmung am Siedepunkt. Sänger Stockdale, der mit seinem Lockenkopf und dickem Schnauzer auf der Bühne steht, fordert Reaktionen, die die Fans nur allzu gerne geben. Wer es ruhiger und mit weniger Action mag, muss schon an den Rand des Zelts stehen.

Gotthard spielen am Samstag vor ausverkauftem Zelt - wie immer, wenn sie beim Festival sind. (Foto: )

Gotthard

Ausverkauft war das Zelt einen Abend später, als mit Gotthard der zweite Teil eines krachenden Festival–Schlussakkords geliefert wurde. Die Schweizer Hardrock–Band war zuletzt vor fünf Jahren in Tuttlingen. Es ist eine Liebe, die beide gepackt hat. Für Gotthard ist der Honberg eine ihrer Lieblings–Locations. Und die Tuttlinger lieben Gotthard. Die Auftritte des eidgenössischen Quintetts gehören immer zu den Sternstunden des Festivals.

Klassische Elemente im Hardrock

Präsentiert wurde nicht nur Musik aus dem neuen Album, sondern auch schon etwas ältere Stücke, bei denen das Publikum textsicher mitsang. Frontmann Nic Mader, Bassist Marc Lynn, Schlagzeuger Flavio Mezzodi, Keyboarder Ernesto Ghezzi und die Gitarristen Leo Leoni und Freddy Scherer lieferten eine Show ab, in die das Publikum einbezogen wurde und jeder Besucher auf seine Kosten kam.

In „Sweet Little“ und auch danach zeigte Drummer Flavio Mezzodi in einem minutenlangen Solo, was er kann — Weltklasse — und Keyborder Ernesto Ghezzi bewies in seinem Solo, dass klassische Elemente im Hardrock anwendbar sind.

Das darf in keiner Zugabe fehlen

In der Zugabe gab es unter anderem den Hardrockklassiker „Heaven“, bei dem das Publikum zusammen mit der Bühnenbesetzung ein beeindruckendes Schauspiel lieferte. Eine gut abgestimmte Lightshow war das i–Tüpfelchen, und der Tontechniker sorgte für einen ausgewogenen Klang, und das nicht nur im Zelt. Ebenfalls aus der Schweiz kam Seraina Telli und sorgte dafür, dass als Vorgruppe Stimmung ins Zelt kam.

Die Heavysaurusse lernen den Kids die Pommesgabel. (Foto: Dorothea Hecht )

Heavysaurus

Heavy Metal für Anfänger — das macht die Dino–Rockband Heavysaurus. Jawohl, Dino! Die Musiker kommen in Dinosaurier- und Drachenkostümen auf die Bühne, als echte Rocker natürlich in nietenbeschlagenen Lederjacken und mit langen Haaren. Die Kinder dürfen nah an die Bühne, die Eltern werden hinter die Absperrung verbannt, dann geht’s los: „Kaugummi ist mega!“ heißt der Hit, passend dazu ist auch die Tour benannt.

Die Dinos geben alles: Springen über die Bühne, hauen in die Tasten und Saiten und trommeln aufs Schlagzeug — wie echte Rocker eben. Dazwischen gibts gut einstudiertes Geplänkel zwischen Sänger und Bassist. Die Lieder sind zum Teil geliehen und mit kindgerechten Texten versehen. „Eye of the Tiger“ wird zu „Stark wie ein Tiger“ und das Fliegerlied zum Dinolied: „Heut ist Heavysaurus–Tag!“ Die Idee mit der Dino–Metal–Band stammt aus Finnland, der deutsche Ableger liefert eine klasse Show mit durchweg guter Musik. Ziel ist es, Kindern Rockmusik näherzubringen, „damit sie später nicht Helene Fischer hören“, erklären die Dinos.

Am Ende können alle Kids mindestens die Pommesgabel (kleiner Finger und Zeigefinger in die Luft gereckt), und die vier Dinos samt Drache haben sich ihre Dusche wahrlich verdient.

Honberg 2023 — das sagt der Veranstalter

Das war’s mit dem Honberg–Sommer 2023. Was sagen die Veranstalter dazu? „Es war wie immer anstrengend, aber ein schönes, erfolgreiches und ruhiges Festival“, sagt Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen. Bei mehreren zehntausend Besuchern mussten nur vier wegen „ungebührlichen Verhaltens“ von der Security vom Berg verwiesen werden, und es gab keinen einzigen Polizeieinsatz, sagt Baur: „Das hatten wir noch nie.“