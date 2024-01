So stellt man sich einen guten Gastgeber vor: Nicht nur, dass der SC 04 Tuttlingen den passenden Rahmen für die Jugendfußballturniere um den Rudolf-Storz-Cup bot. Die Donaustädter ließen auch sportlich bei den E- und D-Junioren den Gästen etwas den Vortritt. Trotzdem fiel die Bilanz beim SC 04 sportlich durchaus positiv aus.

„Mit den Platzierungen sind wir zufrieden“, sagte Martin Hund, der für die Gastgeber die Turnieraufsicht hatte. Es wären tolle Turniere mit einer hohen Qualität gewesen. Dazu habe auch die Rundumbande beigetragen, die in Tuttlingen anders als beispielsweise beim Futsal die Spielfläche begrenzt. „Der Spielfluss war besser. Der Ball musste nicht immer wieder eingerollt werden“, sagte Hund. Alle Vereine seien zufrieden gewesen. „Viele haben gesagt, sie kommen im nächsten Jahr wieder.“

Der FV Löchgau wird dies - bei den E-Junioren - möglicherweise als Titelverteidiger tun. Die Junioren aus dem Landkreis Ludwigsburg waren in ihrer Altersklasse das mit Abstand stärkste Team.

Die Vorrunde schlossen sie mit der bärenstarken Bilanz von 28:2 Toren und vier Siegen ab. Als Zweiter löste Tuttlingen (10:8 Tore/sieben Punkte) das Halbfinalticket vor dem FV Illertissen (6:13/vier), dem SV Wurmlingen (6:10/drei) und dem BSV Schwenningen (1:18/drei). Das 4:1 des FVL gegen den SC 04 machte die Kräfteverhältnisse bereits deutlich.

In der Gruppe B setzte sich ebenso eindrucksvoll der VfR Heilbronn (26:2/zwölf) ungeschlagen durch. Es folgten die Young Boys Reutlingen (18:7/neun), die SpVgg Trossingen (6:13/vier), der JFV Oberes Donautal (4:15/vier) und der SC 04 Tuttlingen II (1:18/null).

Etwas überraschend war dann, dass Löchgau gegen Reutlingen erst nach Elfmeterschießen 6:3 gewann. Heilbronn zog durch das 3:1 gegen Tuttlingen ins Endspiel ein. Dort machte der FVL dann aber kurzen Prozess, siegte 6:0. Platz drei sicherten sich die Hausherren durch einen 3:1-Erfolg. Fünfter wurde der FV Illertissen, der 6:1 gegen Trossingen gewann.

Bei den D-Junioren war die Lernkurve der Kicker vom FV Olympia Laupheim erkennbar hoch. In der Vorrunde unterlagen sie noch gegen Gruppensieger SC 04 Tuttlingen 1:2, um dann im Endspiel beim Wiedersehen 4:1 zu gewinnen. Nach der Vorrunde hatte noch viel für einen SC-Sieg gesprochen. Die Hausherren hatten mit vier Siegen die beste Bilanz (10:3 Tore), ließen Laupheim (13:4/sieben), den SCR Altach (13:5/sieben), den SV Wurmlingen (5:16/drei) und den FV 08 Rottweil (2:15/null) hinter sich.

In der Gruppe B trennten sich die SG Dornstetten und der VfB Friedrichshafen 1:1. Beide Teams zogen in die K.o.-Runde ein. Die SGD schoss sich mit 29:1 Toren aber vor den mit zehn Zählern punktgleichen Häflern auf (19:6) auf Platz eins. Dritter wurde der FC 08 Villingen (5:9/sechs) vor dem VfL Pfullingen (10:17/drei) und dem SC 04 Tuttlingen II (1:31/null). Während sich die Gastgeber im Halbfinale zu einem 2:1 gegen Friedrichshafen mühten, schoss sich Laupheim gegen Dornstetten (5:0) für das Endspiel warm. Dies bekamen dann auch die Tuttlinger beim 1:4 zu spüren. Dritter wurde Friedrichshafen durch ein 2:0 gegen Dornstetten. Platz fünf ging an den SCR Altach durch ein 2:1 gegen Villingen.

Am Tag zwischen den Turnieren der E-/D-Jugend sowie der C-/B-Jugend durften die F-Junioren in der großen Halle dem Ball nachjagen. Dabei stand der Fairplay-Gedanke und der Spaß im Vordergrund, meinte Hund. Nach einer ersten Gruppenphase habe man die Teams für die weiteren Spiele noch einmal in eine stärkere und eine schwächere Gruppe eingeteilt. Die Spieler hätten zwar an der Anzeigetafel den Spiel- und Endstand sehen können, offizielle Ergebnislisten gab es aber nicht.

An dem Turnier nahmen die TSG Balingen, der FC Dunningen, der FV Rot-Weiß Ebingen, der VfL Nendingen, die SpVgg Trossingen, der SC Wellendingen, der SV Wurmlingen sowie zwei Mannschaften des SC 04 Tuttlingen teil. „Alle Mannschaften hatten viel Spaß. Glücklich und zufrieden traten alle Mannschaften als Sieger mit Edelmetall und Süßes im Gepäck die Heimreise an“, bilanzierte Hund, der für alle Wettbewerbe meinte: „Es ist alles reibungslos verlaufen. Die Kinder, Betreuer und Eltern waren alle mehr als glücklich.“

