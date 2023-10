Tuttlingen

VfL Mühlheim feiert vierten Sieg in Serie

Tuttlingen / Lesedauer: 5 min

Die SG Schramberg/Sulgen (weiße Trikots) schoss den SV Waldmössingen mit 5:0 ab. (Foto: Bernd Müller )

‐ Der VfL Mühlheim hat sich am Sonntag auch im Kreisderby beim FSV Denkingen nicht aufhalten lassen und in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald den vierten Sieg in Serie verbucht. Durch den 3:1 (1:0)-Erfolg bleibt das Team von Trainer Daniel Wieser Tabellenzweiter.

Veröffentlicht: 08.10.2023, 22:28 Von: Rouven Spindler