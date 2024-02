Neugierde und Langeweile seien die Gründe gewesen, welche einen heute 81-jährigen Tuttlinger laut eigener Aussage dazu trieb, mit jungen Mädchen und Kindern chatten zu wollen. Der Vorwurf vor dem Tuttlinger Amtsgericht: „Versuchter sexueller Missbrauch“.

Tuttlinger war sich der Straftat nicht bewusst

„Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Straftat begehe, sonst hätte ich es gelassen“, sagt der Tuttlinger, der sich am Donnerstag vor dem Tuttlinger Amtsgericht verantworten muss. Im Jahr 2021 chattete er mit vermeintlich drei Mädchen im Alter zwischen elf und 13 Jahren.

Die Hintergründe dabei seien eindeutig gewesen. „Hast du Lust auf einen erfahrenen Mann?“, „Zeig mir was von dir“, „Bist du schon mal richtig durchgefickt worden?“, oder „Warum denke ich jetzt: Geil, die Kleine?“ schreibt er damals einer vermeintlich 11-Jährigen.

Männer statt kleiner Mädchen

Dass in allen drei Fällen am anderen Ende des anderen Bildschirms gar kein Kind, sondern ein erwachsener Mann sitzt, weiß der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt nicht. „Ja, ich hab diese Chats geführt“, gesteht er.

Ich habe mir mein ganzes Leben nichts zuschulden kommen lassen. Der Angeklagte

Und weiter: „Ich habe allerdings nie in Erwägung gezogen, mich zu treffen. Ich war neugierig und hatte sicherlich Langeweile durch Corona. Aber Bilder von Kindern haben mich nicht interessiert“, sagt der Tuttlinger.

Kinderpornografische Bilder gefunden

Trotzdem finden die Ermittler auf Handys, Computer, Festplatten und der Cloud mehrere kinderpornografische Bilder. Eins davon leitete er auch weiter.

Durch eine Telefonnummer stießen die Ermittler auf ihn: „Der Angeklagte hat auf seinem Chatprofil seine Handynummer hinterlegt. So konnten wir das relativ einfach zuordnen“, erzählt die Ermittlerin der Kriminalpolizei vor Gericht. Seine Frau wusste von den Chatverläufen nichts.

81-Jähriger ist gesundheitlich angeschlagen

An den exakten Inhalt der Chats und an die Bilder kann sich der 81-Jährige laut eigener Aussage nicht mehr genau erinnern. Nur so viel: „Ich wäre gesundheitlich gar nicht mehr in der Form gewesen, die geschriebenen Dinge auszuführen“, sagt er und zeigt auf einen Ordner mit Berichten aus dem Klinikum.

„Ich habe einen Herzschrittmacher, Vorhofflimmern, Nierenprobleme, einen Bauchkatheter und meine Harnröhre ist zu“, zählt er auf und ergänzt: „Ich habe mir mein ganzes Leben nichts zuschulden kommen lassen.“

Angeklagter hätte sich nicht treffen können

Dass es sich bei den Fällen nur um sogenannte „untaugliche Versuche“ einer Straftat handelt, ist dem Zufall geschuldet. Als untauglicher Versuch bezeichnet man im deutschen Strafrecht den Versuch einer Straftat, deren tatsächliche Verwirklichung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist.

Heißt in diesem Fall: Der Angeklagte hätte sich mit den Mädchen gar nicht treffen können, da es sich in Wirklichkeit um ältere Männer gehandelt hat. Das wusste er aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Auch die Richterin ist sich sicher: „Auf dem Chatportal Knuddels treffen sich nur junge Mädchen und Männer, die an jungen Mädchen interessiert sind.“

Ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung

Am Ende wird der 81-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Bewährungszeit ist auf zwei Jahre festgelegt. Außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro in monatlichen Raten von 200 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.