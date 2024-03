Verschimmeltes Obst und Gemüse. Verpackungen, in denen das Fäulniswasser stand. Nach mehreren Kontrollen von Polizei und der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts müssen Betreiber und Mitarbeiter eines Supermarkts in Tuttlingen eine Geldstrafe bezahlen. Und offenbar läuft es dort immer noch nicht rund.

Das ist wirklich eklig." Richterin Larissa Terlecki

„Das ist wirklich eklig“, fasste Richterin Larissa Terlecki die Zustände im kleinen Markt zusammen. Trauben, Feigen, Himbeeren, Ingwer, Tomaten, Peperoni und, und, und waren quer durch die Auslage von Schimmel befallen und wiesen Fäulnis auf.

Auch der Boden soll schmutzig gewesen sein, beurteilte die Richterin anhand von Fotos. (Foto: Pixabay )

Lebensmittel in einem solchen Zustand dürfen nicht mehr verkauft werden. Sie sind für den Verzehr ungeeignet, da sie ernsthaft krank machen können.

Verdreckte Reinigungsgeräte

Die Richterin ging auch auf den Reinigungszustand des Marktes ein. „Der Boden - widerlich“, befand sie. Laut eines Polizisten, der vor Ort war, waren Besen und Putzmaschine so verdreckt, dass sie nicht mehr zu verwenden waren. Dafür gab es Geldstrafen von jeweils 1500 Euro, sowohl für einen Mitarbeiter wie für den geschäftsführenden Gesellschafter, der regelmäßig in Tuttlingen ist. Der Angestellte ist zudem betriebsintern abgemahnt worden.

Die mangelhaften Zustände sind nur durch Zufall aufgefallen. Die Polizei hatte den Hinweis bekommen, dass ein Mann, den sie in einer anderen Sache vernehmen wollte, dort in der Metzgerei arbeitet.

Das Landratsamt eingeschaltet

Beim Durchlaufen durch den Markt sind den Beamten dann die angegammelten Früchte und Gemüsesorten aufgefallen. Der Hinweis ging an das Landratsamt, und zusammen mit den Kontrolleuren der Lebensmittelüberwachung gab es im Juli 2022 einen Vororttermin.

Verschimmelte Nahrungsmittel können für den Menschen gefährlich werden. (Foto: Pixabay )

Fliegen und Wespen seien bereits in der Auslage im Freien an verschimmelten Lebensmitteln aufgefallen. Innen gab es die auch, zudem Fertigpackungen, die vergammelt waren und in denen Wasser stand.

Polizist beklagt Desinteresse

Auch bei anderen Terminen der Lebensmittelkontrolleure gab es Beanstandungen.

Die Menge an Obst und Gemüse, die dabei aussortiert werden musste, habe einen ganzen Einkaufswagen gefüllt. Der Angestellte sei immer dabei gewesen und wurde auf die Missstände hingewiesen. „Nur hatten wir jedesmal den Eindruck, es interessiere ihn nicht“, sagte der Polizeibeamte aus. Allerdings sind die Deutschkenntnisse des Mannes offenkundig sehr schlecht. Er sollte als Zeuge vernommen werden, hatte aber Schwierigkeiten, die Fragen der Richterin zu verstehen.

Im Großhandel eingekauft

Nach mehreren Besuchen der Kontrolleure wurde ein Strafbefehl ausgestellt. Dass die Sache nun vor Gericht kam, hängt mit einem dritten Mann zusammen. Auch der sollte 1500 Euro Strafe bezahlen, legte aber Widerspruch ein.

Mit Erfolg. Er wurde nun freigesprochen. Zwar ist auch er Gesellschafter des Unternehmens, doch praktisch nie vor Ort. Seine Aufgabe ist es, die Lebensmittel am Großmarkt einzukaufen. Der Anwalt des Mannes aus Leonberg legte eine Zusatzklausel des Gesellschaftervertrags vor, aus dem hervorgeht, dass der 32-Jährige von der Aufsichtspflicht befreit ist. Die anderen beiden müssen bezahlen.

Es geht noch weiter

Die Mängelliste ist damit aber nicht am Ende. Es gab weitere Beanstandungen über die Zustände im Supermarkt und in nächster Zeit ein weiteres Gerichtsverfahren, so Terlecki.

Erst vor Kurzem gab es Beanstandungen der Kontrolleure wegen verdorbenem Fleisch. Die Metzgerei betreibt aber eine andere GmbH. (Foto: Pixabay )

Auch die Metzgerei im Supermarkt, die von der Pak Fleisch GmbH betrieben wird, ist erst unlängst negativ aufgefallen. Die Lebensmittelkontrolleure haben im Oktober 2023 den Verkauf für einen Tag gestoppt.

Bericht öffentlich einsehbar

Im öffentlich zugänglichen Bericht des Landesministeriums für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz ist von offen gelagertem Fleisch die Rede, „teilweise angetrocknet und dunkel bis schwarz verfärbt und ebenfalls stark fauligem Geruch“. Im Kühlraum wurde offenes Fleisch und vier teilweise unverpackte Schlachtkörper von Lämmern mit verdorbenem Fleisch und Fisch gelagert. Das Handwaschbecken sei nicht nutzbar gewesen, da voll gestellt.

Bei der Nachkontrolle am Tag darauf seien die Missstände behoben gewesen, heißt es weiter. Der Verkauf konnte weitergehen.