Schon vergangenes Jahr wurde darüber geredet, 2024 soll es nun so weit sein: Die Weimarstraße in Tuttlingen wird testweise gesperrt. Voraussichtlich sollen auf den 200 Metern entlang des Stadtgartens vorübergehend keine Autos mehr fahren dürfen. Wie und was bei diesem Verkehrsversuch genau stattfinden soll, wird laut Stadtverwaltung in den kommenden Wochen erarbeitet.

Die Weimarstraße bietet immer wieder Stoff für Diskussionen. Für die einen ist sie Parkraum und eine wichtige Ost-West-Verbindung durch die Stadt. Für die anderen versperren die Parkplätze den Zugang zum Donauufer, sie wünschen sich mehr Aufenthaltsqualität am Fluss. Letzteres war ein zentraler Punkt in der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung der Donau.

Sperrung zwischen Juni und August

Wofür also die Weimarstraße künftig nutzen? Um das herauszufinden, startet die Stadt den Verkehrsversuch. Er soll zwischen Juni und August stattfinden und mehrere Wochen dauern, höchstens aber drei Monate. Der genaue Zeitrahmen steht noch nicht fest.

Ort der Sperrung sollen nach Wunsch der Stadtverwaltung die besagten 200 Meter sein, um in Kombination mit dem Stadtgarten eine zusammenhängende Aktionsfläche bespielen zu können.

Zudem seien mehrere Schulen und die alte Festhalle in der Nähe, erklärt Baudezernent Florian Steinbrenner. Auch auf der Gerberwiese (südliches Donauufer nahe der Groß Bruck) und der Unteren Hauptstraße könnten Aktionen stattfinden.

Diese Fläche bespielen - darum ging es kürzlich bei einem Workshop zu dem Verkehrsversuch. Die Stadtverwaltung hatte Vereine, Einzelhändler, Gastronomen, Stadträte und Vertreter städtischer Einrichtungen wie Musikschule, Stadthalle, Bibliothek und Jugendkulturzentrum eingeladen, um Ideen zu sammeln.

Das zieht Leute aus der Innenstadt raus. Michael Meihack

„Bitte diskutieren Sie nicht darüber, ob wir die Straße abhängen oder nicht“, bat Erster Bürgermeister Uwe Keller eindringlich. Ziel des „Real-Labors“ sei es vielmehr, zu überlegen, was in der Zeit des Verkehrsversuchs auf der Fläche stattfinden könnte, wie man Bürgerinnen und Bürger dabei mitnehmen könnte und was passieren müsse, damit es ein Erfolg werde.

Kreativ werden auf Post-its

In Gruppen wurde an Stellwänden diskutiert und etliche Ideen auf Klebezetteln notiert: Sportaktionen wie ein Boules-Turnier oder ein Pump Track und Fahrsicherheitstraining für E-Bikes und E-Scooter waren darunter, eine mobile Bühne, ein Stand, den Vereine wechselnd bespielen könnten, eine Modenschau, Picknick im Park, Open-Air-Kino, Gastronomie, ein öffentliches Bücherregal.

Workshop im Tuttlinger Ratssaal: Bei einer Veranstaltung wurden Ideen für einen Verkehrsversuch rund um die Weimarstraße und den Stadtgarten gesammelt. (Foto: Dorothea Hecht )

„Schön wäre, wenn man die Festhalle als Lagerraum einbeziehen könnte. Für Getränkekisten wäre das praktisch“, regte zum Beispiel Frank Wertke vom Kulturkastenverein an. Auch Outdoor-Möbel wie die Sitzgruppe, die momentan vor dem Scala-Kino steht, will die Stadt beschaffen.

Mobile Outdoor-Möbel, wie hier am Tuttlinger Scala-Kino, könnten beim Verkehrsversuch an der Weimarstraße im Sommer 2024 wieder auftauchen. (Foto: Arno Specht/Stadt Tuttlingen )

Offen war für Holger Huber vom Gewerbe- und Handelsverein dagegen noch die Frage, „wie die Menschen da hinkommen“, also eine Verbindung zwischen Stadtgarten und Innenstadt zu schaffen.

„Und wenn die Parkplätze wegfallen, wird es für die Händler sicher schwierig“, gab er zu bedenken. Freie-Wähler-Stadtrat Michael Meihack war skeptisch, ob für die Händler der Stadtgarten grundsätzlich der richtige Ort für den Verkehrsversuch ist: „Das zieht Leute aus der Innenstadt raus.“

Translake steuert Prozess

Die Firma Translake steuert den Bürgerbeteiligungsprozess rund um die Donau für die Stadt Tuttlingen. Sie soll die Ideen aus dem Workshop nun bündeln und gemeinsam mit der Stadtverwaltung „schauen, was personell und finanziell umsetzbar ist“, so Bürgermeister Keller.

Die konkreten Pläne würden dann dem Gemeinderat vorgelegt. „Bei der Umsetzung erwarten wir aber schon, dass die Akteure mit ihren Stärken und Schwächen mitarbeiten“, sagte Keller. Finanziert werden soll das Vorhaben aus einer Landesförderung.

Parallel zum Verkehrsversuch werde man auch beobachten, wie sich die Verkehrsströme rundherum verändern, versprach Baudezernent Steinbrenner, zum Beispiel in der Unteren Hauptstraße und der Stuttgarter Straße. Möglicherweise könne man den Verkehrsfluss auf diesen Straßen auch verbessern.