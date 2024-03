Im Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau aus Tuttlingen gab es am zweiten und dritten Prozesstag am Landgericht Rottweil keine wirklich neuen Erkenntnisse. Zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Weitere Hinweise zur Tat soll Handy des Opfers liefern.

Empfohlene Artikel Prozess Einvernehmlicher Sex oder Vergewaltigung? Zwei junge Männer streiten Vorwürfe ab q Rottweil

An Tag zwei des Prozesses hatte das Gericht unter Vorsitz von Richter Karlheinz Münzer die beiden aus Afghanistan stammenden Angeklagten erneut und intensiv befragt. Die junge Frau, die eigentlich am Vormittag aussagen sollte, war zunächst wieder nach Hause geschickt worden.

Opfer muss sich mehrfach übergeben

Anschließend beantragte ihr Verteidiger Bernhard Mußgnug den Ausschluss der Öffentlichkeit. Und nicht nur das: Seine Mandantin hatte zunächst zugesagt, im Beisein der Angeklagten aussagen zu wollen.

Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht Rottweil unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung verantworten. (Foto: Dorothea Hecht )

Von diesem Vorgehen nahm sie dann aber Abstand. Sie habe sich am Morgen mehrfach übergeben müssen, auch im Gericht. Darum beantragte Mußgnug, die beiden Angeklagten ebenfalls aus dem Schwurgerichtssaal auszuschließen.

Was dort dann zur Sprache kam, wie die junge Frau die Tatnacht schilderte, wird die Öffentlichkeit also nicht erfahren, denn auch die Plädoyers werden nicht öffentlich gehalten.

Münzer begründete dies: Bei der intensiven Befragung der jungen Frau gehe es um ihren höchstpersönlichen Lebensbereich, um intime Details, und dies stehe unter besonderem Schutz.

Ausbildung, Job und dann diese Nacht

Öffentlich äußerten sich in dem Verfahren drei Polizistinnen. Eine schilderte das Verhör des jüngeren der beiden Männer. Diesem sei während des Verhörs wohl klar geworden, was er sich in der Nacht zuvor verbaut habe, sagte die Beamtin.

Der 24-Jährige hatte zuvor eine Ausbildung in Deutschland gemacht, durchgehend gearbeitet und sich bis dahin nichts zuschulden komme lassen. Kurz vor der Tat im September 2023 hatte er sich einen Mercedes gekauft, mit dem er, sein Mitangeklagter und die junge Frau in der Nacht unterwegs waren. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Angeklagte schämt sich, nackt vor Frauen zu sein

Eine weitere Polizistin schilderte, wie sie mit Kollegen in die Tuttlinger Wohnung kam, in der der 27-jährige Mitangeklagte zur Tatzeit gemeldet war. Dieser habe auf der Toilette gesessen und sei im Anschluss aufbrausend gewesen, sodass man ihn in Handschellen legen musste.

Mit ihr stimmte etwas nicht. Ein Zeuge

Der Angeklagte stellte klar, dass es für ihn mit Schamgefühl behaftet sei, wenn eine Frau ihn nackt sehen würde. Die dritte Beamtin beschrieb die Spurensicherung im Mercedes. Ob die Kindersicherung eingeschaltet gewesen war, habe man allerdings nicht überprüft.

Zeuge bestätigt, Opfer war angetrunken

Schließlich schilderte ein 25-jähriger Zeuge, wie ihn die junge Frau im Tuttlinger Stadtpark am Nachmittag vor der Tat angesprochen habe. Sie habe angetrunken gewirkt und unbedingt seine Nummer haben wollen. Deshalb habe sie sein Handy genommen, dort ihre Nummer eingespeichert und schließlich ihr eigenes Handy angerufen, um seine Nummer zu haben.

Ihre Freundin sei die ganze Zeit auf der Bank daneben gesessen, neben ihr eine Flasche Wodka. „Mit ihr stimmte etwas nicht“, sagte der 25-Jährige. Sie habe geschwankt, und ihm sei die Begegnung unangenehm gewesen.

Ein weiterer Zeuge, mit den beiden Angeklagten befreundet, musste vom Vorsitzenden ermahnt werden. Im Gerichtssaal wollte er sich an vieles nicht mehr erinnern, was er bei der Polizei ausgesagt hatte. Dabei ging es um die Begegnung mit der jungen Frau im Bahnhof. Sie habe geweint, aber sich von ihm nicht helfen lassen.

Richter muss Zeugen wegen Falschaussage drohen

Schließlich habe sich der 27-jährige Angeklagte um sie gekümmert, ihr ein Glas Wasser besorgt und sei dann mit ihr davon gegangen. Er selbst habe Billard gespielt. An das Telefonat mit dem 24-jährigen Angeklagten am Tag darauf wollte er sich zunächst nicht mehr erinnern. Nach einer Pause und der Drohung des Vorgesetzten, dies als uneidliche Falschaussage ins Protokoll zu nehmen, erinnerte sich der Mann dann doch daran, dass ihm der 24-Jährige von dem völlig betrunkenen Mädchen erzählte, das er am Abend zuvor im Auto mitgenommen hatte.

Offenbar wurde das Handy der jungen Frau noch nicht ausgewertet. Das Gericht hat nun einen Ermittlungsauftrag gegeben, Anwalt Wolfgang Burkhardt zudem beantragt, auch die Geodaten auszulesen. Fraglich bleibt, ob das Handy noch auffindbar ist.

Der Prozess wird am Donnerstag, 11. April, um 14.30 Uhr fortgesetzt, das Urteil wird voraussichtlich am Dienstag, 23. April fallen.