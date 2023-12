Tuttlingen

Vergessener Kochtopf auf Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Ein vergessener Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße In Aspen hat am Sonntag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 11:15 Von: sz