Es soll heiß werden am Wochenende, und zwar so richtig! Ein Freibadbesuch dürfte sich also lohnen, doch auch darüber hinaus ist einiges los im Kreis Tuttlingen.

Werkschau im Altbau

Wann: Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, 14 bis 18 Uhr

Wo: Aldingen, Galerie im Altbau

Eintritt: kostenlos

In der Galerie im Altbau hat die Werkschau 2 begonnen, in der vor allem Bilder und Objekte von den Kursleitern ausgestellt werden. Es sind Malerei mit verschiedenen Techniken, Figuren und Objekte aus Ton und Beton und kunstvolle Textilarbeiten, gewoben, gefilzt und bedruckt zu sehen.

In den Wilden Westen

Wann: Samstag, 19. August, ab 13 Uhr.

Wo: Western–Club–Gelände Spaichigen, Zur Dörre.

Eintritt: kostenlos

Kinderferienprogramm und Tag der offenen Tür im Westernlager mit Vorführungen, Essen, Trinken und ab 17 Uhr Livemusik.

Spielend ins Wochenende

Wann: Samstag, 11 bis 18 Uhr

Wo: Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Eintritt: Erwachsene 8,50 Euro, Kinder ab 11 Jahren 2 Euro, Ermäßigte 6 Euro

Murmeln, Würfeln, bunte Karten: Spielen ist im Freilichtsmuseum angesagt. Wie schon auf dem Campus Galli vor einigen Wochen dreht sich nun in Neuhausen alles um 1000 Jahre Spielkultur, vom 9. bis ins 19. Jahrhundert.

Turmfest und Pong ohne Bier

Wann: Samstag, 11 bis 18 Uhr

Wo: Tuttlingen, Donaustraße, gegenüber dem Fruchtkasten

Eintritt: kostenlos

Die Honberger Narren weilen längst nicht alle im Urlaub — das stellen sie am Samstag unter Beweis. Die Jugend des Vereins hat ein Sommerfest im Vereinsheim, dem Turm an der Donaustraße, organisiert. Es gibt Kaffee und Kuchen, Mittagessen, Spiele und Basteln sowie eine Ausstellung. Und als Highlight ein Pong–Turnier.

Das Spiel wird auf Partys mit Bechern, einem Tischtennisball und in der Regel jede Menge Bier gespielt — die Honberger lassen das Bier aber weg. Wer ein Team anmelden möchte, kann das unter HIER noch vorab machen. Turnierstart ist um 13.30 Uhr, pro Team werden fünf Euro Teilnahmegebühr fällig. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für den Fasnetsamstag, den Tag des großen Umzugs durch Tuttlingen.

Singen und Mitsingen

Wann: Sonntag, 20. August, 15 Uhr, und 18 bis 19.15 Uhr

Wo: Tuttlingen, Birkenhain am Donauufer

Eintritt: kostenlos

Am Wochenende wird in Tuttlingen kräftig Musik gemacht. Rund um das Gauklerfest ist einiges geboten, aber auch am Sonntag legen noch einige Musikgruppen nach. Da wäre der Evangelische Singkreis Wurmlingen. Er tritt um 15 Uhr im Zelt am Birkenhain zum Abschluss des Zeltprogramms auf. Um 18 Uhr folgt die Offene Singgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Spaichingen, die am Birkenhain zum Mitsingen auffordert. Gesungen werden laut Ankündigung „Lieder des Herzens aus aller Welt“, Chants und Kanons.

Gesundheitswandern

Wann: Sonntag, 20. August, 10 bis 14 Uhr

Wo: Treffpunkt Skihütte Fridingen

Eintritt: 25 Euro

Kopf frei kriegen, Körper lockern, und das in der Natur. Wer dazu ein bisschen Anleitung möchte, ist beim Gesundheitswandern richtig. Das Naturschutzzentrum Obere Donau bietet die Wanderungen regelmäßig an, die nächste ist am Sonntag.

Die Wanderung dauert drei bis vier Stunden, die Gruppe ist entspannt unterwegs. Anmeldungen und Informationen bei der Naturparkführerin Simone Stoll, Tel. 0176 32673802, [email protected]