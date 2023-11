Tuttlingen

Vandalen beschädigen Schule

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, haben Unbekannte eine Schule in der Straße „Mühlenweg“ aufgesucht und ihr Unwesen getrieben. Die Personen beschädigten zwei Fenster und gelangten so in das Gebäude.

