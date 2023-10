Valentin Wernz landet beim Weltcup in China auf Rang zwölf

Es geht derzeit bei Valentin Wernz Schlag auf Schlag. Der Profi-Triathlet aus Tuttlingen befindet sich derzeit auf Asien-Reise und hat den Weltcup in chinesischen Chengdu auf dem zwölften Rang beendet. Lange sah es nach einer Top-Ten-Platzierung für ihn aus.

Die Olympische Distanz mit 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern auf dem Rad sowie einem abschließenden zehn-Kilometer-Lauf stand für die 55 Triathleten der Elite Männer in China beim Weltcup an.

Im vorderen Drittel mit etwa 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze stieg Wernz nach einem soliden Schwimmen aus dem Wasser: „Das Schwimmen lief gut bei mir“, bestätigte er. Nach seinem fehlerfreien und schnellen Wechsel bildete sich auf dem Radkurs schnell eine große Gruppe. „Es war ein sehr lockeres Radfahren“, merkte der Tuttlinger an. Und auch beim Laufen mischte er weit vorn mit ‐ zumindest die ersten sieben Kilometer. „Am Ende hat mir etwas die Luft gefehlt, um noch weiter vorn anzugreifen. Ich musste abreißen lassen. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich bis zur letzten Laufrunde noch in der Führungsgruppe mit dabei war“, betonte der 28-Jährige.

Schließlich beendete er den Weltcup in Chengdu über die olympische Distanz in 1.45.16 Stunden und landete damit auf dem zwölften Platz. Sein Teamkollege von der deutschen Nationalmannschaft, Tim Hellwig, kam eine Minute vor ihm ins Ziel und gewann damit das Rennen in 1.44.15 Stunden. „Das Ergebnis geht für mich trotzdem in Ordnung. Das Laufen kann ich aber besser, denn meine Form stimmt zurzeit“, fiel sein Resümee positiv aus. Und seine Form benötigt er genauso wie eine schnelle Regeneration, denn bereits Samstag, 21. Oktober, steht Valentin Wernz bereits im südkoreanischen Tongyeong wieder an der Startlinie in einem international stark besetzten Teilnehmerfeld ‐ diesmal über die Sprint-Distanz.