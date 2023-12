Der Immobilienmarkt ist nach wie vor ein schwieriges Feld. Oftmals ist das Angebot an zu verkaufenden Wohnungen und Häuser mager. Und obendrein teuer. Da lohnt sich eventuell hin und wieder der Blick auf die Seite mit den Zwangsvollstreckungen.

Doch wo findet man diese. Zuständig für Zwangsvollstreckungen sind die jeweiligen Amtsgerichte. So auch das in Tuttlingen. Auf deren Homepage stehen neben einem Link zu den aktuellen Objekten einige Hinweise für Bietinteressenten.

Wo finden Zwangsversteigerungen statt? In der Regel direkt im Amtsgericht Tuttlingen.

Was muss man als Bieter mitbringen?

Wer für ein Objekt bieten will, muss einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Man kann auch für jemand anderen bieten, muss dann aber eine beglaubigte Bietvollmacht vorlegen. Das gilt auch für den Ehepartner. Wer in der Funktion als Vertreter einer Firma mitbieten möchte, muss zudem einen beglaubigten Handelsregisterauszug neuesten Datums dabei haben.

Wie lange dauert die Zwangsversteigerung? Die Bietezeit beträgt mindestens 30 Minuten. Gebote können ausschließlich während dieses Termins abgegeben werden.

Wie wird der Wert des Objektes ermittelt?

Der sogenannten Verkehrswert der Immonbilie oder des Grundstückes wird vom Gericht auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens festgesetzt, das das Gericht selbst in Auftrag gibt. Dieses Gutachten, das Exposé und Fotos können online oder direkt beim Amtsgericht eingesehen werden. Das Gericht vermittelt keine Besichtigungen. Darüber hinaus gibt es auch keinen Anspruch auf eine Besichtigung.

Kann der Kaufpreis deutlich unter dem Verkehrswert liegen?

Einem Gebot, das unter 5/10 des festgesetzten Verkehrswertes liegt, muss der Zuschlag von Amts wegen versagt werden. Bei Geboten zwischen 5/10 und 7/10 des Verkehrswertes kann der Gläubiger die Versagung des Zuschlags beantragen.

Welche Kosten entstehen?

Wer den Zuschlag für ein Objekt erhält, muss neben der Gebotssumme auch die Gerichtskosten für die Erteilung des Zuschlags sowie für seine Eintragung im Grundbuch und die Grunderwerbsteuer zahlen. Zudem müssen Bieter müssen damit rechnen, dass eine Sicherheitsleistung verlangt wird. Diese beträgt in der Regel zehn Prozent des festgesetzten Verkehrswertes und is sofort zu erbringen. Möglich ist dies durch Bankbürgschaft, Bundesbankscheck oder Verrechnungsscheck Kreditinstituts aus Deutschland oder durch rechtzeitige Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse.

Diese Objekte stehen demnächst zur Versteigerung an: