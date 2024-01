Mit Halbwahrheiten und Verschleierung an der Haustür Unterschriften sammeln? Dieser Vorwurf erhebt eine Anwohnerin der Balinger Straße gegen die Deutsche Glasfaser. Das Unternehmen spricht jedoch von einem „Einzelfall“.

Die 35-jährige Tuttlingerin nennt das Vorgehen des Vertreters gar eine „betrügerischen Methode“. Der Vertreter der Deutschen Glasfaser, der am Dienstag ohne Voranmeldung an ihrer Haustür klingelte, habe nicht direkt erwähnt, dass es sich bei der gewünschten Unterschrift bereits um einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser handle.

Meine Sorge ist, dass andere Bürgerinnen und Bürger hereinfallen. Eine Anwohnerin

Vielmehr hätte sie ihn so verstanden, dass er lediglich Unterschriften sammle, damit der Glasfaserausbau in Tuttlingen überhaupt zum Laufen komme.

Kupferkabel würden gekappt werden

„Meine Sorge ist, dass andere Bürgerinnen und Bürger hereinfallen und unterschreiben, ohne zu wissen, dass sie damit direkt einen Vertrag eingehen oder auch die teuersten angeboten bekommen“, sagt die Frau.

Sie selbst befürworte zwar grundsätzlich eine Verbesserung der Internetleitungen. Aber: Für den Fall, dass das Unternehmen ihren Bewerbungszeitraum in Tuttlingen verlängere, „möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Haustür-Unterschriften an die Deutsche Glasfaser problematisch sein können“.

Das sind Einzelfälle, so etwas kommt selten vor. Sebastian Hoffmann

Sie und ihr Partner, der an diesem Nachmittag im Homeoffice war, unterschrieben nicht. Auch nicht, als der Glasfaser-Vertreter sie darauf hingewiesen habe, dass sie ohnehin irgendwann auf Glasfaser umsteigen müssten. „Er behauptete, dass die Kupferkabel gekappt werden würden und es dann sogar sein könne, dass wir plötzlich ohne Internet da stehen würden“, fasst sie den Gesprächsverlauf zusammen.

Um sich Informationen zuschicken zu lassen, gab sie dem Vertreter schließlich ihre E-Mail-Adresse. Als sie später im Postfach nachsahen, lag dort eine Vertragszusammenfassung für die teuerste der vier möglichen Vertragsformen. Kostenpunkt: 90 Euro pro Monat. „Das geht doch nicht, ich habe nie gesagt, dass ich überhaupt einen Vertrag möchte“, ärgert sich die 35-Jährige.

Vorgehen sei nicht Ordnung

Auf diesen Fall angesprochen, ist Sebastian Hoffmann, zuständiger Projektleiter der Deutschen Glasfaser der Meinung, dass so ein Vorgehen in der Tat nicht in Ordnung sei. „Das sind Einzelfälle, so etwas kommt selten vor“, nimmt er Stellung zu dem Geschehnis aus der Balinger Straße.

Betrügerisch sei es allerdings keinesfalls, dementiert Hoffmann. Er werde sich persönlich um diesen Vorfall kümmern und mit dem betreffenden Mitarbeiter das Gespräch suchen, kündigte er an.

Tatsächlich gibt es auch zufriedene Stimmen. Anwohner aus der Grünenbergstraße in der Möhringer Vorstadt berichten von einem höflichen und kompetenten Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser, der informiert, aber nicht zu einer Unterschrift gedrängt habe.

Für einen Glasfaseranschluss unterschreiben wollten die Hausbewohner dennoch nicht - weder sofort noch später. Man wolle erst einmal abwarten und gegebenenfalls erst später einsteigen, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Entscheidung fällt Mitte nächster Woche

Mitte der kommenden Woche wird entschieden, ob es in Tuttlingen überhaupt etwas mit dem Glasfaserausbau wird oder nicht. Bis zum 20. Januar hätten 33 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet unterschreiben müssen, doch nur 15 Prozent taten dies.

Wie Sebastian Hoffmann mitteilt, muss entschieden werden, ob die Deutsche Glasfaser Tuttlingen ganz aufgibt oder ihren Bewerbungszeitraum noch verlängert.