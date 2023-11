Der November beginnt mit tüchtig Regen ‐ aber Sofa und Chips sind keine Option fürs Wochenende! Zumindest nicht, wenn es Alternativen gibt. Und die haben wir hier:

Rock am Ringzug

Wann: Samstag, 4. November, 19.30 Uhr (Musik ab 20.30 Uhr)

Wo: Jahnhalle Weilheim

Eintritt: Karten an der Abendkasse

Der Turnerbund Weilheim steht mit seiner großen Party in den Startlöchern. Der Verein lädt alle Feierlaunigen aus der Region zum „Rock am Ringzug“ ein. Die Jahnhalle verwandelt sich dabei in ein großes Indoor-Straßenfest mit mehreren Ständen, die allesamt der Turnerbund betreibt. Dazu gehören neben einem Bier- und Weinstand auch eine Cafeteria und eine Bar. Die Band White Eagle spielt, bis weit nach Mitternacht darf getanzt werden! Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht.

Benefizkonzert

Wann: Samstag, 4. November, 20.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Wo: Sportheim Wehingen

Eintritt: 5 Euro

Die Band Soundstorm gibt ein Benefizkonzert. Erlös kommt dem neuen Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst im Landkreis Tuttlingen zugute. Special Guest ist Daniel Baumann an der E-Gitarre, der das Rock-Konzert mit rockigen Riffs und knackigen Solos bereichern wird.

Kunsthandwerkermarkt

Wann: Samstag, 4. November, 12 bis 18 Uhr, und Sonntag, 5. November, 11.30 bis 17 Uhr

Wo: Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, Trossingen

Eintritt: frei

Der Kunsthandwerkermarkt, organisiert vom Narrenverein Trossingen, vereint mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller, die ihre Ware auf mehreren Ebenen anbieten. Hier werden Schmuck, Strickwaren, Geschenkartikel, Malkunst, Beton-Holz und Klöppelarbeiten, Weihnachtsgrippen, Glaskunst und vieles mehr verkauft. Für das leibliche Wohl sorgt der Narrenverein mit warmen Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Fotoausstellung Lost Places

Wann: Samstag, 4. November, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 5. November, 11 bis 17 Uhr

Wo: Kulturhaus im Bürgerpark, Stockacher Str. 5/1

Eintritt: frei

Es gibt sehr viel mehr Orte ohne Zukunft, als es scheint. Einigen sieht man auf den ersten Blick ihr weiteres Schicksal an, bei anderen muss der Betrachter schon genau hinsehen. Die Fotokünstlerin Ingrid Lewandowski hat genau hingeschaut und einige dieser Orte mit ihrer Kamera festgehalten. Nun sind diese „Lost Places“ ‐ verlassene, alte, teils verfallene Häuser ‐ erneut bei einer Ausstellung in Tuttlingen zu sehen.

Martinimarkt und Verkaufsoffen

Wann: Sonntag, 5. November, 10 bis 17.30 Uhr (ab 12 Uhr verkaufsoffen)

Wo: Spaichingen, Stadtmitte

Eintritt: frei

Besucher dürfen sich beim Martinimarkt am Sonntag auf allerhand bunte Waren freuen, zudem gibt es zum ersten Mal einen Rummel auf dem Marktplatz. 13 Schaustellerbuden, Fahrgeschäfte und Imbissangebote sind dieses Mal dabei, und zwar schon am Samstag ab 11 Uhr. Es wird Kinderkarussell, Trampolin, Kindereisenbahn, Verlosungen, Ballwerfen und ein Fahrgeschäft geben. Am Sonntag kommt dann der eigentliche Martinimarkt mit 100 Ausstellern dazu, eine Ausstellung auf dem Kreuzplatz und der verkaufsoffene Sonntag in vielen Spaichinger Geschäften.