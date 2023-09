Am Tuttlinger Busbahnhof ist es am Samstagmittag zu einem Todesfall gekommen. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von keinem Fremdverschulden aus. Weil der Sachverhalt anfangs noch nicht geklärt gewesen sei, war das Polizeiaufgebot in der Innenstadt hoch. Der Busbahnhof wurde zeitweise gesperrt.