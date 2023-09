Am Dienstagmittag hat sich in Tuttlingen „Am Kirchenweg“ eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden ereignet. Laut Polizeibericht beschädigte zwischen 11.45 und 12.30 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen geparkten 4er BWM am Heck. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 entgegen.