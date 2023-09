Unfallflucht in der Neuhauser Straße

Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Montag, 4. September, bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Neuhauser Straße erheblichen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, streifte der Unbekannte den im Zeitraum zwischen 9 und 11 Uhr dort abgestellten grauen Mercedes EQC und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter der Tel. 07461 941—0, zu melden.