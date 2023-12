Tuttlingen

Unfallflucht in der Ehrenbergstraße

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch bei einer Unfallflucht in der Ehrenbergstraße verursacht. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16 Uhr touchierte er nach Angaben der Polizei einen auf Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda Octavia am vorderen, linken Kotflügel.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 10:34 Von: sz