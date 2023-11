Tuttlingen

Unfallflucht auf Parkplatz beim Ärztehaus, Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Auf dem Parkplatz beim Tuttlinger Ärztehaus in der Neuhauser Straße hat sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet unter der Rufnummer 07461/941‐0 um Hinweise.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 18:54 Von: sz