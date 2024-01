Zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos ist es am Dienstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, auf der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Mühlheim gekommen. Eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai war auf der L 277 in Richtung Tuttlingen unterwegs. In der Steinbruchkurve verlor die Hyundai-Fahrerin aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Kia einer ebenfalls 36-jährigen Frau zusammenstieß.

Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishi konnte zwar noch vor der Unfallstelle seinen Wagen abbremsen, der Hyundai prallte jedoch nach der Kollision mit dem Kia auch mit dem Mitsubishi zusammen. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen Toyota eines 50-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die 36-jährige Kia-Fahrerin leicht.

Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Der Hyundai, der Kia und der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.