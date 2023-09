Im Einsatz

Unfall mit Rettungswagen: Sanitäter leicht verletzt

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

In Tuttlingen war ein Krankenwagen in einen Unfall verwickelt. (Foto: dpa )

Am Mittwochnachmittag kommt es an einer viel befahrenen Kreuzung in Tuttlingen zu dem Unfall.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 12:12 Von: sz