Tuttlingen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Bei einem Unfall im Zuge eines Fahrstreifenwechsels auf der Christian-Scheerer-Straße ist am frühen Donnerstagmorgen an einem Lastwagen und an einem Audi Sachschaden in Höhe von rund 15. 000 Euro entstanden.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 15:29 Von: sz