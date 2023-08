Tuttlingen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Zwei Fahrzeuge sind am am Montagnachmittag auf der Christian–Scheerer–Straße zusammengestoßen. Laut Polizeibericht entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 14:29 Von: sz