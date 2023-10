Die Pechsträhne des DRK Tuttlingen hält an: Erneut hat es einen schweren Unfall mit einem Rettungswagen gegeben. Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret geht von einem Totalschaden aus..

Es ist der vierte Unfall in den vergangenen zwei Jahren, jedes Mal waren die Fahrzeuge danach nicht mehr einsatzbereit. Ehret ist aber auch in Sorge um die beiden Rettungssanitäter, die am Samstag in den Unfall verwickelt waren. Einer wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht.

Ein Taubheitsgefühl gespürt

Zunächst sah es schlimm aus, denn der 28-jährige Fahrer klagte über ein Taubheitsgefühl in den Beinen. Auch ein 31 Jahre alter Rettungssanitäter kam in ein Krankenhaus.

Der Aufprall geschah mit Wucht. Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret

Zum Glück haben sich beide Verletzungen als nicht ganz so gravierend herausgestellt, wie zunächst angenommen, sagt Ehret. Dennoch: Multiple Prellungen, Schleudertrauma und Verstauchungen seien diagnostiziert worden. „Der Aufprall geschah mit Wucht“, so Ehret.

Mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs

Die beiden Rettungssanitäter waren am Samstag auf dem Weg zu einem Einsatz in Rottweil. Offenbar war das DRK Tuttlingen das nächstgelegene Einsatzfahrzeug. Trotz der Fahrt mit Sondersignal – Blaulicht und Martinshorn – übersah ein 85-jähriger Autofahrer laut Polizei das Fahrzeug. Er habe ein Stoppschild missachtet und sei in der Mitte der Kreuzung in der Rottweiler Innenstadt mit dem vorfahrtsberechtigten Rettungswagen zusammengestoßen.

Auch der Mann und seine Beifahrerin wurden verletzt und kamen in Kliniken. 110.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei. Der RTW war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Den Einsatz zum Notfall übernahm ein Fahrzeug der Johanniter aus Villingen-Schwenningen.

Umgekippt: Der Rettungswagen beschädigte bei dem Crash in der Möhringer Straße auch ein geparktes Taxi. (Foto: Simon Schneider )

Unfälle allesamt im Stadtgebiet

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Unfällen mit Rettungswagen im Kreis Tuttlingen. Drei Mal Totalschaden verzeichnete das DRK Tuttlingen bei Kollisionen im Stadtgebiet Tuttlingens. Der spektakulärste Fall ereignete sich im April 2022.

Mir ist sofort der Film ‚Forrest Gump‛ in den Sinn gekommen, als ich am Samstag informiert wurde. Oliver Ehret

Ein Team des DRK war mit Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Notfalleinsatz. Der Rettungswagen-Fahrer fuhr im Kreuzungsbereich bei Rot über die Ampel, eine Mercedes-Fahrerin fuhr dennoch in die Straße ein. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Dabei kippte der Rettungswagen nach rechts um. Ein Taxi, das dort parkte, wurde beschädigt. Ebenso ein Baum.

Der Fahrer des Rettungswagens musste sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten und bekam eine Geldstrafe.

„Shit happens“, sagt der Geschäftsführer

Für den DRK-Kreisverband sind die Totalausfälle der Rettungswagen in so kurzer Zeit ein schwerer Schlag. „Mir ist sofort der Film ’Forrest Gump’ in den Sinn gekommen, als ich am Samstag informiert wurde“, sagt der Kreisgeschäftsführer und zitiert: „Shit happens“, und nein, das sei nicht spaßig gemeint.

Auch wenn das Gutachten über den Zustand des Fahrzeugs noch ausstehe, geht Ehret angesichts der sichtbaren Schäden und der Sensibilität der kalibrierten Geräte davon aus, dass erneut ein Totalschaden zu verbuchen ist.

Wie die nächsten Monate überbrücken?

Zwar läuft bereits ein Auftrag für die Lieferung eines neuen RTW, das wird aber erst im nächsten halben Jahr geliefert. Es ersetzt ein in die Jahre gekommenes Einsatzfahrzeug. So war zumindest der Plan. „Wir müssen den alten Wagen nun länger im Dienst lassen“, erklärt Ehret, und den Auftrag für einen weiteren RTW geben. Wieder mit einer langen Lieferzeit. Das DRK-Fahrzeug ist versichert, allerdings mit relativ hohen Versicherungsbeiträgen. Denn Wagen für Sondereinsätze liegen deutlich über den Normaltarifen.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Tuningen und Talheim ist im Juli ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, darunter auch ein Rettungswagen im Einsatz. Der RTW stammte aber vom Kreisverband aus Sigmaringen.